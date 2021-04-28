特企／遠百信義A13正式揭幕「吳寶春自己做」線下體驗店

吳寶春麥方店一向秉持著「我喜歡，以麵包閱讀世界」為理念，致力於「將全世界的烘焙文化帶到台灣」，今年將以「把台灣的烘焙文化帶到全世界」為目標，逐漸打造台灣成為「世界麵包之都」，為此啟動3項計畫，呼應全球二大趨勢：一是線上串流線下體驗 ，打造療癒系麵包體驗；二是採用日本最先進的「低糖質麵粉」製粉技術，以吳寶春師傅團隊獨門開發的烘焙工藝，開發一系列健康概念的美味麵包。





我是廣告 請繼續往下閱讀

首先，吳寶春麥方店與全台線上會員數最多的學習平台「Hahow 好學校」攜手合作，推出線上烘焙課程，成立「吳寶春烘焙學院」，推廣一系列吳寶春工藝麵包相關課程；並與一年超過30萬人次光臨的「自己做烘焙聚樂部」選定台北市信義精華區中的遠百信義A13店共同開創新事業體—「吳寶春自己做」線下體驗店，期望打造「免備料、免器具設備，即使零基礎，第一次做麵包也能上手」的麵包DIY體驗店。遠東百貨董事總經理徐雪芳親自蒞臨祝賀詞，宣布全台首間「吳寶春自已做」體驗店於信義遠百A13店正式揭幕。





成立「吳寶春烘焙學院」 推線上烘焙課程





吳寶春師傅，首次與線上教學平台「Hahow 好學校」合作，成立「吳寶春烘焙學院」，第一堂課預計推出7個章節30個單元，11款人氣工藝麵包，製程、配方全公開。線上課程深入淺出，從麵包烘焙的必備知識開始，循序漸進的帶領學員製作冠軍經典法國長棍、酒釀桂圓麵包等人氣工藝麵包，更重要的是，利用家中現有設備如電鍋製作內餡果醬，讓學員能夠在家輕鬆做出「寶春式風味麵包」。





遠百信義A13成立首家「吳寶春自己做」線下體驗店





與此同時，吳寶春麥方店也與「自己做烘焙聚樂部」合作成立新事業體—「吳寶春自已做」，首店揭幕於吳寶春麥方店信義遠百A13店，將成為全台第一家既是麵包店也是烘焙DIY教室的概念店。





「吳寶春自已做」將推出5款包含得到國際大獎的麵包—酒釀桂圓、荔枝玫瑰和梅引茶香等品項的DIY體驗。吳寶春麥方店特別研發冷凍麵團，不僅麵團品質更穩定，還能將原本製程需4~5小時的歐式麵包縮短至2小時之內完成，即便是第一次自己做，也可做到激似職人手作的工藝麵包品質。本店更結合吳寶春麥方店信義遠百A13店所擁有義大利專業圓頂型批薩窯爐，在體驗「寶春式風味麵包」DIY體驗的同時，還可以嘗試3鹹2甜現烤批薩的DIY體驗，從挑選餅皮、餡料、加購材料等流程，打造屬於自己的批薩風味。





引進日本最先進的「低糖質麵粉」 製作新台風法式「纖女麵包」





一向以傳遞法國麵包文化自居的吳寶春麥方店也與來台三十周年的法國時尚雜誌ELLE聯名，引進日本最流行最先進的低糖質麵粉(約降低糖質含量40％)，推出瑜珈、運動、正能量概念，符合現代女性需求的新台風法式「纖女麵包」，包含「三十而栗」、「蹦啾小籠包」、「2021代表色芝麻貝果」、「纖女穀嚕穀嚕」等4款，4/27(今)全省門市皆販售。





針對上述新業態：串流線上教學平台、線下烘焙DIY體驗、引進日本最先進機能性麵粉等，一向推廣麵包文化不遺餘力的吳寶春師傅表示：「希望透過『Hahow 好學校』線上教學平台以及『吳寶春自己做』，讓家裡沒有專業設備，甚至第一次做麵包的人，可以透過製作麵包的過程，得到成就感、幸福感和療癒感。



