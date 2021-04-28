台灣設計展10月嘉義登場　經濟部期許推廣DIT

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今年台灣設計展以嘉義文創園區、製材所及嘉義舊監獄為3大展區，並串連嘉義美術館、嘉義火車站、嘉義願景館、車庫園區、嘉義博物館、檜意森活村與嘉義公園等。
經濟部表示，此次展場位於嘉義市「文化新絲路」，過去是嘉義阿里山林業產業發展的交通要道，屆時也將結合接駁火車，以阿里山林鐵本線從嘉義火車站出發到北門車站，民眾可依過去林業運輸方式參觀設計展。
本次經濟部號召嘉義市在地創意人士與其他領域專家，包含知名媒體人王偉忠、奇想創造創辦人謝榮雅等，期許以在地化角度打造此次設計展。
經濟部表示，與嘉義市府推動設計輔導的成果將於設計展中呈現。包含嘉義市百年糕餅店開發融合阿里山日出、噴水圓環、火雞肉飯及七虎少棒等嘉義意象的「嘉」餅；台灣花磚博物館空間改造、品牌識別及開發3D花磚商品；嘉友電子開發專為手機直播、影片創作的無線麥克風；輔導勤億蛋品、統百食品進行包裝設計優化等。
另外，今年台灣設計展也會打造嘉義市環保示範夜市，讓民眾白天看展覽、晚上也能逛夜市。
經濟部為扶植台灣設計產業並推廣全民設計美學，每年均與縣市政府合作舉辦台灣設計展，今年邁入第19年，是首度在嘉義市舉辦。（編輯：潘羿菁）1100428