台灣設計展10月嘉義登場　經濟部期許推廣DIT

嘉市成功爭取到2021台灣設計展主辦權
▲2021台灣設計展即將在10月於嘉義市登場。（圖／嘉義市政府）

中央社

2021-04-28 17:41:32

（中央社記者謝方娪台北28日電）「2021台灣設計展」10月將在嘉義市舉辦。經濟部次長林全能今天出席簽約記者會，期許不只MIT（Made in Taiwan）聞名，也持續推廣DIT（Design in Taiwan）。

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經濟部次長林全能、嘉義市長黃敏惠今天出席「2021台灣設計展」簽約記者會，宣布今年台灣設計展將在嘉義市舉辦，展期自10月1日起至10月17日為止。

今年台灣設計展以嘉義文創園區、製材所及嘉義舊監獄為3大展區，並串連嘉義美術館、嘉義火車站、嘉義願景館、車庫園區、嘉義博物館、檜意森活村與嘉義公園等。

經濟部表示，此次展場位於嘉義市「文化新絲路」，過去是嘉義阿里山林業產業發展的交通要道，屆時也將結合接駁火車，以阿里山林鐵本線從嘉義火車站出發到北門車站，民眾可依過去林業運輸方式參觀設計展。

本次經濟部號召嘉義市在地創意人士與其他領域專家，包含知名媒體人王偉忠、奇想創造創辦人謝榮雅等，期許以在地化角度打造此次設計展。

經濟部表示，與嘉義市府推動設計輔導的成果將於設計展中呈現。包含嘉義市百年糕餅店開發融合阿里山日出、噴水圓環、火雞肉飯及七虎少棒等嘉義意象的「嘉」餅；台灣花磚博物館空間改造、品牌識別及開發3D花磚商品；嘉友電子開發專為手機直播、影片創作的無線麥克風；輔導勤億蛋品、統百食品進行包裝設計優化等。

另外，今年台灣設計展也會打造嘉義市環保示範夜市，讓民眾白天看展覽、晚上也能逛夜市。

經濟部為扶植台灣設計產業並推廣全民設計美學，每年均與縣市政府合作舉辦台灣設計展，今年邁入第19年，是首度在嘉義市舉辦。（編輯：潘羿菁）1100428

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