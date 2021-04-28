▲ 致敬經典，Maserati 推 Ghibli、Levante F Tributo 特仕版

我是廣告 請繼續往下閱讀
1926年4月25日，Maserati 品牌初登賽場。品牌創始人 Alfieri Maserati 親自駕駛第一台 Maserati 傳奇賽車 Tipo 26，一舉拿下 Targa Florio 比賽 1500cc 組別的冠軍，從此展開 Maserati 賽道的傳奇序幕。
在 Maserati 初露鋒芒的 28 年後，1954 年 1 月 17 日，Maserati 首次征戰 F1 賽事。一代車神 Juan Manuel Fangio 駕駛 Maserati 250F，將 F1 冠軍頭銜收入囊中，登頂世界賽車運動之巔。從此，Maserati 攜手 Fangio 所向披靡，接連榮獲多個賽事冠軍，成為世界賽車史的傳奇佳話。
Maserati 全球發表 F Tributo 特仕版，紀念這段輝煌歷史，向極速傳奇致敬。F 代表 F1 傳奇車手 Fangio ; Tributo 意為向 Maserati 的輝煌賽道勝利致敬。
F Tributo 特仕版包含 Ghibli 和 Levante 兩款車型，各車型皆擁有兩款極具象徵意義的塗裝車色： Rosso Tributo (致敬紅)、Azzurro Tributo (致敬藍)。紅色是義大利賽車運動的標識，一直以來，Maserati 的傳奇賽車都身披紅色戰袍征戰四方，成為上世紀早期義大利賽車場上的佼佼者。藍色則是 Maserati 發源地蒙地拿的代表顏色之一，專屬的 Azzurro Tributo 塗裝大膽明亮、充滿活力。
F Tributo 特仕版外觀設計借鑒 Fangio 的傳奇座駕 Maserati 250F，以指標性紅、黃兩色搭配於細節處 : 刹車卡鉗和輪圈邊線皆以黃色呈現，搭配專屬輪圈 : Levante F Tributo 配備 21 寸 Anteo 輪圈，Ghibli F Tributo 則配備 21 寸 Titano 輪圈。
F Tributo 特仕版外觀上也具有專屬徽飾，車側葉子板上鐫刻黑色 F Tributo 銘牌，C 柱被賦予與車身同色的 Saetta 廠徽。車艙空間座椅採用黑色 Pieno Fiore 頂級皮革，搭配專屬車色縫線。