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兒童長吸二手菸 死亡、學習異常風險增
若兒童與吸菸者同住，可能導致氣喘而住院，進而發展為中耳疾病，也會增加5歲前死亡的風險，其罹患細支氣管炎、肺炎及其他呼吸道感染的風險高於未與吸菸者同住的兒童；再者，兒童若早期生活在二手菸的環境下，較可能出現行為問題、在學期間學習表現不佳，且較可能於成人時變成吸菸者，而讓他們未來人生中增加早發性死亡與罹病的風險。
營造無菸環境 保護兒童健康
依菸害防制法第15條規定之禁菸場所包括：圖書館、博物館、美術館之室內場所、高級中等學校以下學校、醫療機構、大眾運輸工具及旅客等候室、電影院、公共休閒娛樂屬婦幼會出入之室內場所。
除法定禁菸場所外，各地方政府亦可依菸害防制法第15條第1項第13款或第16條第1項第4款規定，可考量場所通風特性、進出人數及滯留時間等相關因素，以公告之方式，規定除吸菸區外不得吸菸之場所。
父母別做壞榜樣 拒菸、戒菸顧健康
世界衛生組織亦指出，若兒童的照顧者為吸菸者，在其15歲前，有將近70％會嘗試吸菸；又根據國民健康署108年青少年吸菸行為調查顯示，父母為吸菸者較父母為非吸菸者，國中生吸菸的機率為2.8倍、高中職生吸菸的機率為2.5倍。
國民健康署呼籲，為了胎兒的生存及減少寶寶出生後苦於呼吸道疾病，甚至常住院之情形，懷孕中或預備懷孕的吸菸婦女應儘快戒菸，吸菸的家人也要戒菸，給寶寶一個無菸的成長環境，莫因二手菸而危害來不及出生的幼兒，或讓孩童因二手菸輸在起跑點，影響一生發展。
資料來源：健康醫療網 二手菸對孕婦、幼童的影響有多大？ 研究一次說分明
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