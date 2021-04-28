二手菸對孕婦、幼童的影響有多大？　研究一次說分明

二手菸對孕婦、幼童的影響有多大？　研究一次說分明
二手菸對孕婦、幼童的影響有多大？　研究一次說分明

健康醫療網

2021-04-28 17:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】孕婦暴露於二手菸會影響嬰幼兒出生前後的存活與兒童的健康和發育，且全球每年約120萬人因二手菸死亡，其中15歲以下的兒童和青少年為6萬5,000人。

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根據世界衛生組織發布聲明，孕婦吸菸將導致嬰兒猝死及出生缺陷的風險增加了1倍；若孕婦暴露於二手菸中，死產風險增加了23％，先天性畸形風險增加13%。

兒童長吸二手菸　死亡、學習異常風險增

若兒童與吸菸者同住，可能導致氣喘而住院，進而發展為中耳疾病，也會增加5歲前死亡的風險，其罹患細支氣管炎、肺炎及其他呼吸道感染的風險高於未與吸菸者同住的兒童；再者，兒童若早期生活在二手菸的環境下，較可能出現行為問題、在學期間學習表現不佳，且較可能於成人時變成吸菸者，而讓他們未來人生中增加早發性死亡與罹病的風險。

營造無菸環境　保護兒童健康

依菸害防制法第15條規定之禁菸場所包括：圖書館、博物館、美術館之室內場所、高級中等學校以下學校、醫療機構、大眾運輸工具及旅客等候室、電影院、公共休閒娛樂屬婦幼會出入之室內場所。

除法定禁菸場所外，各地方政府亦可依菸害防制法第15條第1項第13款或第16條第1項第4款規定，可考量場所通風特性、進出人數及滯留時間等相關因素，以公告之方式，規定除吸菸區外不得吸菸之場所。

父母別做壞榜樣　拒菸、戒菸顧健康

世界衛生組織亦指出，若兒童的照顧者為吸菸者，在其15歲前，有將近70％會嘗試吸菸；又根據國民健康署108年青少年吸菸行為調查顯示，父母為吸菸者較父母為非吸菸者，國中生吸菸的機率為2.8倍、高中職生吸菸的機率為2.5倍。

國民健康署呼籲，為了胎兒的生存及減少寶寶出生後苦於呼吸道疾病，甚至常住院之情形，懷孕中或預備懷孕的吸菸婦女應儘快戒菸，吸菸的家人也要戒菸，給寶寶一個無菸的成長環境，莫因二手菸而危害來不及出生的幼兒，或讓孩童因二手菸輸在起跑點，影響一生發展。



資料來源：健康醫療網 二手菸對孕婦、幼童的影響有多大？　研究一次說分明

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