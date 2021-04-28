失魂落魄！許光漢拍戲哭到不能自已　淚崩慘照曝光

▲許光漢（左）與章若楠在電影裡飾演糾葛15年的情侶。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）
▲許光漢（左）與章若楠在電影裡飾演糾葛15年的情侶。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）

文／姊妹淘江芷稜

2021-04-28 17:25:03

去年最熱門的電視劇《想見你》，讓演員許光漢迅速走紅兩岸，他趁熱和中國女星章若楠合拍電影《你的婚禮》，新作月底即將上映，片方陸續釋出花絮，年逾30歲的許光漢為詮釋和女主角糾葛15年的初戀，再穿制服從青澀學生扮起，劇中淋雨、吵架、打戲、婚禮等場景，就連配樂都讓影迷聯想到《那些年，我們一起追的女孩》，他為心愛女孩苦讀考上大學的模樣，也猶如柯震東翻版，是否能延續《想見你》深情角色的熱度，在對岸闖出佳績，後續票房值得關注。

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▲《你的婚禮》（下圖）的感人劇情和場景被影迷聯想到《那些年，我們一起追的女孩》（上圖）。（圖／翻攝《你的婚禮》微博、《那些年》臉書）
▲《你的婚禮》（下圖）的感人劇情和場景被影迷聯想到《那些年，我們一起追的女孩》（上圖）。（圖／翻攝《你的婚禮》微博、《那些年》臉書）
許光漢在劇中飾演一名游泳健將，其實私下卻很怕水，小時候學過游泳，但有一次溺水經驗，對水產生恐懼，要演繹一個游泳很厲害的人，是一個極大挑戰。他努力克服心理陰影，和導演韓天說：「跳水對劇情有幫助嗎？如果有，我就跳。」一次次跳了又跳，為角色不顧一切的態度，獲得導演誇讚，許光漢說：「只要是因為戲，我都可以做。」

▲▼許光漢為詮釋游泳健將，努力克服內心恐懼。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）
▲▼許光漢為詮釋游泳健將，努力克服內心恐懼。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）
▲▼許光漢為詮釋游泳健將，努力克服內心恐懼。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）
男主角勇敢追愛，虐心戀情苦了許光漢，除了游泳、跳水，還有打戲、淋雨、哭戲的挑戰，最後的重頭戲和《那些年》一樣，男主角周瀟齊參加女主角婚禮，哭著告白的感人一幕，光是預告片就讓影迷心疼。導演透露那場戲之前，許光漢突然消失了一段時間，等到他回來時就入戲了，處於失魂落魄的狀態，拍完那場戲哭到停不下來。

▲許光漢在電影預告片裡的哭戲，讓影迷好心疼。（圖／翻攝《你的婚禮》預告片）
▲許光漢在電影預告片裡的哭戲，讓影迷好心疼。（圖／翻攝《你的婚禮》預告片）
▲▼許光漢在劇中為追求女主角，努力讀書考上大學。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）
▲▼許光漢在劇中為追求女主角，努力讀書考上大學。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）
▲▼許光漢在劇中為追求女主角，努力讀書考上大學。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）
翻拍韓國電影風潮正熱，尤其以《比悲傷更悲傷的故事》、《當男人戀愛時》這類讓人心痛的虐戀愛情片，在台灣創下數億票房佳績，這部《你的婚禮》是翻拍2018年由金英光和朴寶英主演的韓國電影《婚禮的那一天》，許光漢說：「真的是花費體力與精神上最多的一部片，希望到最後結果出來，影迷能滿意」，可惜這部電影先在中國發行，台灣粉絲們暫時還見不到他的精彩表現。

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