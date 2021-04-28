名家論壇》錢震宇／逃離人民的民進黨

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根據「駐外機構組織通則」第6條，大使館、代表處館長承外交部之命，辦理我國與轄區內國家間之外交業務及外交部指定之其他業務；謝長廷在臉書的發言、對外的作為「早已僭越外交業務」，外交部早該有所處置，從之前的「蘇啟誠事件」到現在的「核廢水事件」，別說警告了，外交部根本不敢置喙，一切就是謝長廷說了算，外交部乾脆改名「長廷部」好了。
果不其然，外交部不敢得罪謝長廷，說謝長廷不會回台備詢，也不會以任何形式詢答。這個答案很清楚地顯示了幾種意義，一是政府的文官體系已經徹底地被民進黨的派系惡鬥給破壞殆盡，過去駐外人員的紮實底蘊、外交歷練全被抹煞，取而代之的是民進黨親日的政治主張，完全沒有考量到國家及人民利益。
二是包括謝長廷在內的蔡政府高官，早已無視於民意機關的監督與制衡。面對重大議題，即便國內民意反彈聲浪大，民眾有高度疑慮，但如謝長廷之流態度高傲，就是不回來說明，「沒人敢能拿他怎樣」。這國家基本上就是被蔡英文等極少數綠營人士把持住，國防、外交等高層決策黑暗隱晦，外人根本無從得知。
過去民進黨在野時，衝撞體制、街頭抗爭，與社運、工運、環保團體一起反制政府，當時民進黨的理由是「政府沒有跟人民站在一起」，蔡英文、蘇貞昌、謝長廷等人刻意站在第一線，爭取曝光；如今，拿下817萬票的蔡英文，贏得過半選票，理當走進人群，但民進黨卻躲了起來，蔡英文退居第八、九線、謝長廷躲在日本，整天用臉書發言、蘇貞昌更是動不動就神隱好幾天。
這讓我想起一個場景，日前在前考試院長許水德先生告別式上，因為蔡英文要去，所以國安特勤跟員警早已把場地圍起，蔡英文還沒到場前就急著把人潮全趕到外圍。蔡英文到場前3分鐘，特勤把原本在景行廳館內等著公祭的故舊親友，給趕到一個房間內，直言等下蔡英文到場的動線要淨空，不能有其他人。更扯的是，蔡英文進到景行廳後，特勤把入口處管制，許水德的親友全被擋在門外，一直等到蔡英文離開後，才能進場。
原來這就是「全民總統」的作風，自己的人民全成了閒雜人等，蔡英文的動線全民都要迴避，就算公祭也不例外。
蔡英文躲在特勤人員的背後、謝長廷躲在臉書的背後、蘇貞昌躲在官員身後，蔡政府逃離人民的速度及方式真的令人咋舌，台灣的民主如今只剩下操作過後的媒體露出跟網軍部隊，原來這就是民進黨！一個把人民利用過就丟的無恥政黨。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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