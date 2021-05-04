食道癌患者新希望！二線治療採免疫療法助提升存活率

食道癌為消化道癌症中存活率相當不好的病症，根據衛生福利部107年癌症登記報告顯示，儘管發生率相較其他癌症低，食道癌死亡率卻為全癌症第九名，在男性中死亡率更是前六名，且晚期食道癌的五年存活率更是僅約一成。 高雄榮民總醫院胸腔外科主任湯恩魁表示，食道癌好發於50-60歲中高齡族群，由於早期症狀不明顯，因此患者確診時多為晚期且不適合手術，僅能接受傳統化療放射線治療，但卻常因強烈副作用嚴重影響生活品質而中斷治療影響存活率。所幸，免疫療法問世後，相較於傳統治療不僅有助存活率提高，副作用也較少。去年九月，免疫療法更通過復發性局部晚期或轉移性食道鱗狀細胞癌二線治療的適應症，為患者帶來新的治療選擇。





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難忍放化療副作用 治療被迫中斷





湯恩魁表示食道癌可分為食道鱗狀細胞癌與食道腺癌，在台灣約九成患者皆為鱗狀細胞癌，其發生與抽菸、喝酒、檳榔跟飲食有關。由於食道具彈性，使得早期症狀不明顯，一旦患者出現吞嚥困難、食物倒流等症狀，通常代表腫瘤已大到使食道變狹窄，常常已是不適合手術的癌症晚期。





以往晚期食道鱗狀細胞癌患者大多使用化療合併放療來控制腫瘤，但其副作用往往令患者難以忍受，重挫生活品質，如食道發炎或口腔黏膜炎而導致吞口水都有困難、甚至是體力下降等，許多患者更是因此中斷治療，使食道鱗狀細胞癌的治療難上加難。





二線治療使用免疫療法 生活品質不打折、存活率倍增





近年來醫療科技進步，免疫療法問世後讓食道鱗狀細胞癌有了治療新轉機。湯恩魁解釋，免疫療法主要為透過重新活化身體免疫系統，讓免疫細胞能夠辨別並攻擊癌細胞，相較於過往傳統無條件攻擊所有細胞的放化療，免疫療法副作用較低。而最新國外大型臨床研究中也發現，食道癌二線治療中，若患者PD-L1表現量高，單獨使用免疫療法的成效優於化療，且一年內復發率更是遠低於化療。湯恩魁進一步指出，二線單用免疫療法第一年存活率為39%，化療只有25%，第二年存活率免疫療法為23%，化療為12%，整整提升近兩倍的存活率，顯示免疫療法除了整體成效優於化療之外，也因為副作用較輕微，大幅提升病患生活品質。





57歲翁多次化療皆無效 免疫療法後兩年未復發





湯恩魁分享，三年前曾遇過一名57歲第四期食道癌患者，因出現淋巴腺轉移而無法進行手術，用了一線、二線的化療治療皆沒有效果，因此感到灰心喪志。所幸當時國外研究報告指出免疫療法也可用於食道癌治療，病患在經濟狀況許可下，改用免疫療法治療一年四個月後狀況非常穩定，且停藥至今近兩年，食道癌皆沒有復發，可說是控制得相當好。湯恩魁感嘆，過去，臨床上若遇到這樣的案例根本束手無策，所幸現今醫療科技進步，治療選擇越來越多，患者只要積極尋求正規治療，相信都能提高成功抗癌的機會。





去年九月食藥署已通過免疫療法在復發性局部晚期或轉移性食道鱗狀細胞癌的二線治療適應症，使食道癌患者有更多的治療選擇。湯恩魁分享，目前國外也持續進行一線免疫療法搭配化療治療的研究，初步結果也非常樂觀，相信不久的未來免疫療法也能通過一線治療適應症，使食道癌患者治療的生活品質提升，不再因無法忍受副作用而中斷治療，造福更多病患。



