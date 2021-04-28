接手花旗消金？星展銀總座持開放態度　但規模非唯一考量

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由於日前花旗集團宣布出售包括台灣在內13個市場消金業務，市場點名星展銀行可能接手，對此，林鑫川受訪時指出，星展是一個以亞洲為主的銀行，因此在亞洲市場只要有機會都非常樂於把握機會發展，也是星展對亞洲的一個承諾，尤其要在台經營消金業務，他覺得就是信用卡及財富管理這兩個機會。
他說花旗是一個在台歷史悠久品牌很好的銀行，他也相信苦心經營不容易，因此只要是覺得對星展銀行整個布局有幫忙，「我們非常樂意看任何機會提升經濟效益」。
雖然外界認為誰拿下花旗消金包括信用卡及財富管理業務，市占馬上三級跳，以星展來說，甚至可能成為國內第一大外商銀行，但林鑫川強調「規模不是唯一考量」，重點是要對股東有很好的回報，還有客戶也要對星展銀行服務的讚賞及接受，「規模大不大並不是最重要指標」，當然有規模的話是可提升經濟效益。
至於之前接手澳盛銀行在台業務包括信用卡是否已有成效？林鑫川強調信用卡產品本身就有很多其他幅射效果，除可提升銀行品牌知名度，因為透過信用卡使用，可以讓民眾對銀行品牌多一個認識，再來信用卡客戶也可能成為個人貸款的客戶，因此，有沒有成效不能只看一個產品，而是產品對整個銀行業務提升度。對於傳出本國銀行對花旗消金業務也很有興趣，對此，林鑫川表示這是自由市場，有緣就ok。
另外，繼帛琉之後，新加坡政府也向台灣提議建立旅遊泡泡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示還在等待適合時機。對此，林鑫川也很期待，除因他也常往返台灣及新加坡，每次得居家隔離2周有點不方便之外，也認為台星旅遊泡泡成行，除可促成雙方民眾往來，對亞洲經濟恢復也有幫助。