影／北京百年技藝「面郎人」　90後傳承人分享背後製程

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郎佳子彧表示，製作面人郎大概有四個步驟準備，準備完捏麵的材料後，要構思作品、並用面塑技藝將構圖呈現，做完後再靜置陰乾。他指出，儘管很多面人郎可以很快完成，有的人甚至能5分鐘完成一個作品，但高下之別的關鍵在於人物塑造的深刻性，拿捏面部比例、把面部雕塑得栩栩如生是最困難的。
80年代後，中國的傳統技藝逐漸式微，郎佳子彧表示，自己一直背負著90後傳承者的稱號，但他希望這項技藝不要到他這裡止步，呼籲更多年輕人一起將這項珍貴的記憶傳承下去。
四方報/綜合報導
2021-04-28 22:00:00
郎佳子彧表示，製作面人郎大概有四個步驟準備，準備完捏麵的材料後，要構思作品、並用面塑技藝將構圖呈現，做完後再靜置陰乾。他指出，儘管很多面人郎可以很快完成，有的人甚至能5分鐘完成一個作品，但高下之別的關鍵在於人物塑造的深刻性，拿捏面部比例、把面部雕塑得栩栩如生是最困難的。
80年代後，中國的傳統技藝逐漸式微，郎佳子彧表示，自己一直背負著90後傳承者的稱號，但他希望這項技藝不要到他這裡止步，呼籲更多年輕人一起將這項珍貴的記憶傳承下去。
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