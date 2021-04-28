影／北京百年技藝「面郎人」　90後傳承人分享背後製程

《四方報》

報導，「面人郎」是一種傳統工藝，在中國已經流傳數百年之久，通常是以麵粉加上各種彩料，捏製成栩栩如生的人物。面人郎在20世紀初被郎紹安發揚，更獲得國家級非物質遺產肯定，從此在朗家代代相傳，其第三代傳承者郎佳子彧也分享這項技藝背後的獨特之處。

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郎佳子彧從小跟在父親、叔姪身邊學習此技藝，3歲開始學習的他在5歲已經有不少佳作，更在15歲時創作出北京奧運會「福娃」作品，可謂技驚四座，才華橫溢。

郎佳子彧表示，製作面人郎大概有四個步驟準備，準備完捏麵的材料後，要構思作品、並用面塑技藝將構圖呈現，做完後再靜置陰乾。他指出，儘管很多面人郎可以很快完成，有的人甚至能5分鐘完成一個作品，但高下之別的關鍵在於人物塑造的深刻性，拿捏面部比例、把面部雕塑得栩栩如生是最困難的。





80年代後，中國的傳統技藝逐漸式微，郎佳子彧表示，自己一直背負著90後傳承者的稱號，但他希望這項技藝不要到他這裡止步，呼籲更多年輕人一起將這項珍貴的記憶傳承下去。



