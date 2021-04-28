吞嚥困難可能是食道癌？太燙食物、香腸臘肉少吃

▲ （圖／今健康）
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今健康

2021-04-28 18:30:00

老年男性需注意！食道癌無明顯症狀？

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依國民健康署癌症登記資料和衛生福利部死因統計，107年食道癌新發生個案約有2,778人，108年死於食道癌人數為1,983名，罹癌者高達9成以上為男性且好發於50-70歲，是男性中癌症標準化發生率第6位，癌症死因排名第5位。

長期吸菸、嚼檳、飲酒、食用加工食品與高溫或燙口等食物，都會增加罹患食道癌的風險，國民健康署賈淑麗代理署長呼籲民眾切勿輕忽食道癌，食道癌初期大多無明顯症狀，平時需留意自身的不適症狀，如有長期吞嚥困難、吞嚥時有異物感等症狀，應及時就醫檢查，建議民眾應落實健康生活以降低罹癌風險。



菸檳酒不離身  食道癌找上身

根據台灣社區世代研究，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者，罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.80、2.29、2.62倍，另外，美國臨床腫瘤醫學會指出，口腔衛生不良、煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品及高溫或燙口等食物，都會增加罹患食道癌的風險，因此遠離菸、檳、酒等高風險致癌因子可減少對食道的刺激傷害，平時建立良好的衛生及飲食習慣，從食健康是預防保健的不二法門。



落實健康生活 遠離致癌因子

食道癌目前沒有實證有效之篩檢工具，落實健康生活並遠離致癌因子及規律運動是必要的防癌步驟。國民健康署賈淑麗代理署長強調，在防疫期間民眾都需要更加留意自身的健康。防疫之餘也別忘記防癌，若有不適症狀如長期吞嚥困難、吞嚥時有異物感等，仍應及早就醫檢查治療，把握治療黃金期。

遠離致癌因子，落實健康生活：

1、遠離菸、酒、檳榔。

2、平日飲食減少過燙食物。

3、少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。

4、多食用原型食物，盡量減少加工食品。

5、保持口腔清潔習慣。

6、維持規律運動。





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