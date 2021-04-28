P聯盟／冠軍戰超熱！富邦勇士主場前2戰幾近售罄

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歷史性的 PLG 元年總冠軍賽，勇士主場要贈送最有紀念價值的好禮，除了已經公佈的 Game 1 (5/7) 「All For One 榮耀白球衣及勇士口罩」、 Game 2 (5/9) 的「All For One 口號 T 恤及勇士 口罩」之外，為了答謝球迷熱情購票應援，本週好禮再加碼，Game 1 加贈「All For One 主視覺 加油手舉牌」，Game 2 再送「All For One 主視覺大聲公加油棒」。周邊活動也結合奪冠和集氣 的巧思，讓現場觀眾一起投入冠軍賽，球迷進場即可參加「All For One 集氣任務」，任務關卡包 含「勇奪金盃」、「爭冠拼圖」和「勝利在握」，只要完成任意兩道關卡，就可獲得「勇士 LED 發光手環」，連闖三關則可加碼兌換「球員立牌」乙個;首周賽事中場將舉辦「All For One 技術 挑戰賽」及「有球必 WIN」，參加挑戰的球迷即有機會獲得「富邦藝旅」雙人住宿券或《微醺大 飯店:1980s》活動體驗及海邊走走「HiNUTS 鹹蛋肉鬆滋腰果」。而勇士主場限定的「主場神 預測」，冠軍賽更是不容錯過，預測成功者就有機會抽中 Gogoro VIVA MIX 智慧電動機車及 YYsports 禮券 5000 元。
5 月 7 日開打的 P. LEAGUE+總冠軍賽，Game 1 和 2 兩場票房幾近售罄，一共僅剩下不到 200 席。勇士邁向冠軍之路需要每一個人的力量，所有進場球迷都將享有冠軍等級的絕佳享受和榮 耀。勇士將全力為這歷史性的戰役拚戰，凝聚整座城市一起 All For One，One For All!