P聯盟／冠軍戰超熱！富邦勇士主場前2戰幾近售罄

▲冠軍戰超熱！富邦勇士主場前2戰幾近售罄（富邦提供）
▲冠軍戰超熱！富邦勇士主場前2戰幾近售罄（富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-04-28 18:47:20

P. LEAGUE+元年總冠軍賽倒數 10 天，臺北富邦勇士蓄勢待發，號召臺北全城 All For One 為唯 一的目標總冠軍共同打拼。眾所矚目的總冠軍賽 5 月 7 日在和平籃球館點燃戰火，七戰四勝的系 列戰中，勇士將在主場賽事聯手全方位資產管理公司復華投信一同打造最高規格的總冠軍舞台， 全力爭奪職業殿堂的至高榮耀!

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復華投信成立超過 20 年，管理規模逾新臺幣 5,000 億，最廣為人知的莫過於擁有業界最龐大的 主動操作投資研究團隊以及長期優異的基金績效，儘管沒有金控背景也能做到國內第三大規模投 信。復華投信宗旨為站在投資人的立場，秉持一步一腳印的智慧行腳投資理念，長期穩健績效為 核心，協助投資人實踐各階段理財目標。首次站上勇士主場的復華投信將帶給球迷豐富的周邊活 動，並由復華投資研究處副總沈萬鈞，同時也是知名分紅基金「復華台灣好收益基金」經理人， 擔任 Game 1 的開球嘉賓，一起成為勇士爭冠的最佳後盾!

歷史性的 PLG 元年總冠軍賽，勇士主場要贈送最有紀念價值的好禮，除了已經公佈的 Game 1 (5/7) 「All For One 榮耀白球衣及勇士口罩」、 Game 2 (5/9) 的「All For One 口號 T 恤及勇士 口罩」之外，為了答謝球迷熱情購票應援，本週好禮再加碼，Game 1 加贈「All For One 主視覺 加油手舉牌」，Game 2 再送「All For One 主視覺大聲公加油棒」。周邊活動也結合奪冠和集氣 的巧思，讓現場觀眾一起投入冠軍賽，球迷進場即可參加「All For One 集氣任務」，任務關卡包 含「勇奪金盃」、「爭冠拼圖」和「勝利在握」，只要完成任意兩道關卡，就可獲得「勇士 LED 發光手環」，連闖三關則可加碼兌換「球員立牌」乙個;首周賽事中場將舉辦「All For One 技術 挑戰賽」及「有球必 WIN」，參加挑戰的球迷即有機會獲得「富邦藝旅」雙人住宿券或《微醺大 飯店:1980s》活動體驗及海邊走走「HiNUTS 鹹蛋肉鬆滋腰果」。而勇士主場限定的「主場神 預測」，冠軍賽更是不容錯過，預測成功者就有機會抽中 Gogoro VIVA MIX 智慧電動機車及 YYsports 禮券 5000 元。

5 月 7 日開打的 P. LEAGUE+總冠軍賽，Game 1 和 2 兩場票房幾近售罄，一共僅剩下不到 200 席。勇士邁向冠軍之路需要每一個人的力量，所有進場球迷都將享有冠軍等級的絕佳享受和榮 耀。勇士將全力為這歷史性的戰役拚戰，凝聚整座城市一起 All For One，One For All!

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