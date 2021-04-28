Selina膽小還拍鬼片《頭七》　點頭關鍵是Hebe

▲Selina（右）和「小嘉玲」吳以涵演母女。（圖／皮諾丘電影提供）
▲Selina（右）和「小嘉玲」吳以涵演母女。（圖／皮諾丘電影提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-04-28 18:56:46

鬼片《頭七》以台灣傳統習俗為題材，由任家萱（Selina）出演女主角，與「小嘉玲」吳以涵上演母女情。今（28）日開鏡記者會上，Selina笑言這次接演原因：「Hebe很想看我被嚇的樣子！」身邊的人都知道Selina很膽小，外出工作從來沒有自己睡過。她透露接到邀約時，嚷嚷不敢看鬼片，怎麼可能接演，但在妹妹任容萱鼓勵下，鼓起勇氣看電影的劇情大綱，沒想到被故事情節給吸引感動，認為該片除恐怖元素外，也是一部有「內涵」的鬼片。

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▲Selina（右）與高宇蓁在《頭七》飾演姊妹。（圖／皮諾丘電影提供）
▲Selina（右）與高宇蓁在《頭七》飾演姊妹。（圖／皮諾丘電影提供）
首度演出電影女主角，Selina坦言壓力山大，接演鬼片內心有沒有感覺到「毛毛的」？有沒有準備護身符防身？Selina說自己一打開劇本就害怕，就連導演要求看《厲陰宅2》做功課都拒絕，還買了一些水晶戴在身上，除了不敢在深夜閱讀劇本，挑白天陽光充足時刻做表演功課之外，她還要求任爸三不五時來探班，只因任爸是她認識最正氣凜然的人。

▲陳以文（右起）、吳以涵、Selina、鄧志鴻、赫容和高宇蓁皆是首次接演鬼片。（圖／皮諾丘電影提供）
▲陳以文（右起）、吳以涵、Selina、鄧志鴻、赫容和高宇蓁皆是首次接演鬼片。（圖／皮諾丘電影提供）
在大銀幕演出母親，Selina準備什麼妙招與吳以涵相處？她說：「我本身是小嘉玲的粉絲，看過她的劇印象深刻，佩服不已，第一次見面時，雖然還有一點害羞，但感覺她也是個『人來瘋』的人，跟我小時候很像！相信我們一定能培養好感情！」是否有向Ella請教當媽的技巧？她開玩笑說：「她媽媽當成這樣，誰要請教她！」高宇蓁飾演Selina的姊姊，她透露從Selina在S.H.E時期就關注她，喜歡聽對方的歌，兩人第一次碰面，她就主動跟Selina加社群軟體好友，培養姊妹情。

 

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