藍綠白打架！郭國文少了關鍵一句話　會計法修法做白工

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柯建銘惋惜表示，郭國文太急了，少了關鍵一句話，今天下午民進黨團幹部開完會後，決定坦然面對「做白工」的結果，「畢竟這是重要的修法，不希望留下任何修法瑕疵，今天沒過關，民進黨未來一定會擇期處理國務機要費修法，面對歷史真相。」
柯建銘還原《會計法》修法背景，為了發票報帳問題，2006年11月陳水扁因國務機要費被起訴，後面開始引發一系列民進黨慘烈的開始，2006年到2008年，這三年更是關鍵年，後來又有陳哲男高捷案、趙建銘炒股案，都國務機要費發票引爆的一連串綠營大地震。
柯建銘說，2006年6月國民黨、親民黨開始在國會提案罷免陳水扁，後來表決沒過，10、11月捲土重來，國親連三罷（免），這才是政治操作，結果2007年馬英九也因為特別費案被起訴。
2008年民進黨在立法院只有27席的弱勢之下，首度提出修法，讓6000多位公務員不再因特別費、國務機要費而觸法，柯建銘說，民進黨勢單力薄無法過關，最後馬英九案被判沒罪，但陳水扁卻在卸任後被改成貪汙案起訴，扁被送聲押庭時，還來了3000個警察把他團團圍住。
柯建銘說，修《會計法》是對台灣重要的歷史課題，國民黨說什麼修法就是支持陳水扁挺貪汙，「這根本是鬼話！」柯說，今天很遺憾無法讓《會計法》修法通過，但民進黨一定會承擔歷史責任，完成修法。