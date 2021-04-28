藍綠白打架！郭國文少了關鍵一句話　會計法修法做白工

民進黨台南第二選區立委候選人郭國文自行宣布當選
▲今天朝野審查《會計法》修法，藍綠追打中，民進黨籍的財委會召委郭國文宣布送出委員會，卻少了關鍵一句話，讓今天修法做白工。（圖／記者陳聖璋攝）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-28 19:58:59｜2021-04-28 20:02:33

立法院財政委員會今（28）排審攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案，藍綠一片混戰中，民進黨籍召委郭國文高喊，「全案送出委員會」，但遭質疑議事程序不完備，民進黨黨團總召柯建銘晚間坦言，「程序的確不完備、有瑕疵，今天做白工，但民進黨一定會再戰！」

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今早財政委員會處理《會計法》，國民黨團質疑是為前總統陳水扁脫罪，民進黨團認為這是歷史共業，必須面對。藍綠混戰中發生肢體衝突，郭國文情急之下高喊「全案送出委員會！」不過，柯建銘表示，少了關鍵的一句話「議決交付朝野協商」，結果讓早上的衝突審查泡湯。

柯建銘惋惜表示，郭國文太急了，少了關鍵一句話，今天下午民進黨團幹部開完會後，決定坦然面對「做白工」的結果，「畢竟這是重要的修法，不希望留下任何修法瑕疵，今天沒過關，民進黨未來一定會擇期處理國務機要費修法，面對歷史真相。」

柯建銘還原《會計法》修法背景，為了發票報帳問題，2006年11月陳水扁因國務機要費被起訴，後面開始引發一系列民進黨慘烈的開始，2006年到2008年，這三年更是關鍵年，後來又有陳哲男高捷案、趙建銘炒股案，都國務機要費發票引爆的一連串綠營大地震。

柯建銘說，2006年6月國民黨、親民黨開始在國會提案罷免陳水扁，後來表決沒過，10、11月捲土重來，國親連三罷（免），這才是政治操作，結果2007年馬英九也因為特別費案被起訴。

2008年民進黨在立法院只有27席的弱勢之下，首度提出修法，讓6000多位公務員不再因特別費、國務機要費而觸法，柯建銘說，民進黨勢單力薄無法過關，最後馬英九案被判沒罪，但陳水扁卻在卸任後被改成貪汙案起訴，扁被送聲押庭時，還來了3000個警察把他團團圍住。

柯建銘說，修《會計法》是對台灣重要的歷史課題，國民黨說什麼修法就是支持陳水扁挺貪汙，「這根本是鬼話！」柯說，今天很遺憾無法讓《會計法》修法通過，但民進黨一定會承擔歷史責任，完成修法。

▲立法院財政委員會在28日進行《會計法》第99條之1的審查，但因涉及國務機要費除罪化，引發藍營不滿是在為前總統陳水扁的官司解套。（圖／記者劉育辰攝）
▲立法院財政委員會在28日進行《會計法》第99條之1的審查，但因涉及國務機要費除罪化，引發藍營不滿是在為前總統陳水扁的官司解套。（圖／記者劉育辰攝）
 

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