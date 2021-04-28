泰山消防分隊遷到公園用地　賴秋媚：堅決反對

新北市政府消防局泰山分隊的新址地點，地方意見尚未統合，成為新北市議員質詢的焦點；新北市議員賴秋媚今（28）日質詢消防局長黃德清時，要求泰山分隊新址要設在人口較稠密的機關用地上，黃德清則回應會再審慎評估。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-28 20:00:34
賴秋媚指出，消防分隊的設置有其一定責任範圍，就常理而言，當然要在轄區的中心點，才可做到最有效益，也最符合市民需求的設置；目前泰山分隊就是在泰山區的正中央，不論要往北到國民運動中心附近，或往南到輔大2個人口密集的地方都是差不多，也和最近的新莊中原路消防分隊保持適當的距離，轄區重疊不大，這個觀點也與陳科名議員雷同。
賴秋媚說，最近地方有人謠傳消防局提供幾處的地點，讓她決定泰山分隊的新址要在哪，但根本沒這回事，反而是她有向消防局建議幾處的地點，白珮茹議員為此還打電話向消防局詢問；不過，現傳出消防局評估要把泰山消防分隊遷到泰山捷運公園，此處離新莊中原分隊非常接近，卻遠離泰山人口集中的地方，不僅讓救災救護將會更困難，也不符合救災的成本效益。
賴秋媚認為，「停車場用地就是停車場、公園用地就是公園、機關用地就是機關」，並以宏匯思源廣場為例說明，此處原本是供副都心做為停車場，被市府改為百貨公司後，不僅完全沒有解決當初要解決的停車問題，還造成更嚴重的停車問題；因此要求消防局長不能把泰山分隊的新址，遷移至公園的預定地，並建議在泰山區人口較稠密的機關用地上蓋新大樓。