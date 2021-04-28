辛龍提告EZ5老闆「侵害人格」 店家無奈：怎會演變至此
辛龍去年痛失愛妻劉真後，至今傷痛未平且鮮少出現在螢光幕前，他今（28日）打破沉默，針對EZ5老闆許理平所撰寫的書籍《三十年青春震耳欲聾》以及「EZ5 30傳奇演唱會」相關報導提出告訴。對此，EZ5臉書回應：「書中提及的部分也是祝福及店內演唱的歷史資料照，怎會演變至此造成侵害人格的誤解」。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-28 20:09:32
辛龍的聲明書指出許理平未經他同意，在書中寫出他與劉真的過往事蹟，以及易使消費者誤會他將出席「EZ5 30傳奇演唱會」，因此決定不再姑息、容忍，委請律師針對侵害其權利之《三十年青春震耳欲聾》一書作者暨出版社訴請損害賠償。
對此，EZ5在臉書澄清海報中的光頭並非辛龍，而是達美樂兄妹成員，表示：「這張海報達哥的大光頭真的有造成讓人誤解30週年演唱會有辛龍出席嗎？這並非美編本意啊，在此澄清辛龍並未參加30週年演唱會，也沒有誤導的意圖，書中提及的部分也是祝福及店內演唱的歷史資料照，怎會演變至此造成侵害人格的誤解。」接著更在底下留言透露：「昨天辛龍經紀人要求我們把海報中辛龍拿掉，才知道誤會大了，結果今天還是發了聲明。」
貼文一出，有網友留言「看得出他已經走火入魔與世界為敵了，由他去！告得成才有鬼」，EZ5小編也回應「本來以為多年良好的情誼，真的很錯愕。」其他網友則紛紛表示「EZ5與辛龍有20年以上的交情了，這種小事應該靠溝通可以理解的、沒必要搞到變仇人」、「這樣誰敢剪光頭啊！」