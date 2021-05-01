丁寧「無眉師姑」仙氣噴發　楊丞琳：感受到她的慈悲心

▲丁寧為戲犧牲無眉演出。（圖／甲上）
▲丁寧為戲犧牲無眉演出。（圖／甲上）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-01 20:00:00

丁寧演出電影《靈語》的「通天師姑」，為戲犧牲「無眉」演出，她說：「某天早上起床看見自己還沒有畫眉毛的樣子，有一種奇特的感覺，我把這個點子提供給造型師參考，發現意外地合適。」片中她是連環箱屍命案與兒童失蹤案的破案關鍵，楊丞琳坦言很想挑戰飾演丁寧的角色，她說：「丁寧的角色非常正面療癒，喊卡的時候可以看見她在擦眼淚，讓我感受到她的慈悲心。」

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▲丁寧（右）為了完美呈現雙盤坐姿，在開拍前都必須提早2小時伸展肌肉。（圖／甲上）
▲丁寧（右）為了完美呈現雙盤坐姿，在開拍前都必須提早2小時伸展肌肉。（圖／甲上）
丁寧飾演的「曾白石」擁有特殊能力，左右著片中命案與失蹤案的劇情發展，丁寧表示：「我長期練習瑜珈，有段時間也喜歡閉關修行，這些東西都會累積在自己身上，所以全台灣應該沒有第二個女演員可以演這個角色。」曾白石遊走在陰陽兩界卻凡事通透，讓她成為電影中最特別的存在，連一起對戲的吳可熙也稱讚：「丁寧的眼神感覺能看透人世間紅塵和所有宇宙間的祕密，一看到她就會很安心，因為她盤坐起來就有大師的感覺。」

▲楊丞琳想挑戰丁寧的師姑角色。（圖／甲上）
▲楊丞琳想挑戰丁寧的師姑角色。（圖／甲上）
而丁寧為了完美呈現雙盤坐姿，在開拍前都必須提早2小時伸展肌肉，才能在雙盤時保持身體平穩不受傷，她打趣道：「結果搞到最後還是要靠身體賺錢。」此外，每當丁寧在片場伸展肢體練習瑜珈時，片中飾演丁寧姪子的禾浩辰就會不甘示弱一起拉筋，看不下去的丁寧就會開始指點大家美姿美儀，戲裡戲外都展現大師級的風采。

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