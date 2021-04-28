不愧是亞洲空幹王？羅志祥預告大八卦 結果曝光網氣炸
羅志祥（小豬）去年4月遭前女友周揚青發出一封「毀滅式分手信」，指他劈腿、多人運動、與旗下藝人愷樂有不正當男女關係，他今（28日）在IG限動表示受夠了斷章取義的報導，並預告8點要公布大八卦，結果8點一到，只見他po出真正的「八卦圖」，讓網友氣到狂罵「低能藝人」。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-28 20:46:11｜2021-04-28 21:01:25
羅志祥今（28日）在IG限動表示：「一年當中，總是有很多亂掰故事友人爆料，亂帶風向製造仇恨落井下石，斷章取義的新聞不斷不斷的報導，我真的受夠了，今晚八點，我將要公布一個真正的大八卦。」
許多網友引頸期盼羅志祥要爆料的八卦，結果8點一到羅志祥放了一張大八卦的圖案，讓人十分傻眼，好歹也是昔日的亞洲舞王，如今慘到只能把無聊當有趣，似乎將大眾當傻子，完全是「裝肖仔」。而他被爆多人運動後，好不容易甩開「亞洲空幹王」的封號變成「實幹王」，看來又得揀回先前的「盛名」了。
隨後羅志祥又發IG限動文寫下：「不要再亂掰亂寫為了騙讀者騙點擊率了，這社會還有很多需要被關注的事，沒事，洗洗睡吧」。
羅志祥在IG發文後引起PTT上討論，多數網友認為他很無聊，表示「低能藝人」、「白癡，無聊」、「檢舉了」、「過氣」、「虧我一直支持他管理時間，欺騙我們感情」、「看到了超唬爛」，另外也有網友認為「果然比線上的諧星還好笑。」