青春設計節和放視大賞接連登場　史哲邀請大家一同參與

▲史哲也回憶著10年前現任青年局張以理在參加青春設計節，其小組的作品「把握時間」得到設計競賽金獎，頒獎典禮後，時任文化局長的他與小組成員們合影留念。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲回憶著10年前現任青年局張以理在參加青春設計節，其小組的作品「把握時間」得到設計競賽金獎，頒獎典禮後，時任文化局長的他與小組成員們合影留念。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-28 20:58:05

「青春設計節」與「放視大賞」，這是兩個集十年大成的平台，高雄市副市長史哲今(28)日回憶著10年前的記憶說，「青年設計節」與「放視大賞」這兩個集十年大成的平台，雖然有著不太一樣的基因，卻有相似的目的與意義。他邀請大家，一起參與放視大賞、青春設計節感受年輕人奔放的創意，更要請大家持續關注青春城市即將大膽放肆。

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史哲也回憶著說，10年前2011年大學即將畢業的青年局張以理參加青春設計節，其小組的作品「把握時間」得到 #設計競賽金獎，頒獎典禮後，與小組成員們拿著獎盃來找當時是文化局長得我合影留念。而他們的作品更獲得 德國紅點設計獎 的肯定。那一年，是青春設計節的第二年。

史哲文中也提及，臺灣共有32所大專院校設有設計相關科系，是設計學子的大本營，2009年教授尹立創立高雄設計節，以設計科系畢製聯展單元，讓學生新銳展於在駁二藝術特區做展出，這也是青春設計節的前身。更在2010年，開始打造青春設計節品牌，一個專為青年設計師打造的平台，除了讓大家展現作品、更推動校系間的交流，也規劃賽事、邀請業界知名設計師做為評審，並辦理頒獎典禮、更邀請企業協力合作提供高額獎金，也為企業媒合青年人才。

在2011年時任加工出口處處長現任的行政院副院長沈榮津以：「我們能不能有一個平台，解決內容廠商的人才需求，讓最好的人才在這個舞台被看見。」的理念，他帶領不到5人的團隊，跳脫過去畢業展的窠臼，強調「產學媒合」為主軸，打造出「放視大賞」。

史哲認為，「放視大賞」這十年來，在#臺灣產學策進會 的努力與經濟部工業局的支持下，以趨勢數位設計為核心，用心打造的創意設計節為國內最具指標數位、設計學生創意競賽展覽，涵蓋多元領域包含：影音、動畫、遊戲、平面(傳達設計/產品設計)、跨領域、AR/VR、行動應用等領域，透過競賽、展覽、影展、國際論壇、交流聚會等形式，打造產學間的互動合作交流平台，每年吸引上千件作品參與競賽，三天展期已突破10萬人次觀覽。

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