談機師染疫案　前台大醫：病毒傳播鏈已斷

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林氏璧表示，他同意台大兒童醫院院長黃立民的「其中有隱形傳播鏈」說法，但這些傳播鏈似乎都斷掉了。他指出，今天指揮中心公布的重點是案1112新公布的足跡，而案1113和1114及其他只有抗體的家人，有傳染力的時間應該發生在1到3個月前，「如果爆發應該早爆發了」，因此民眾不用太擔心。
他認為，華航爆發機師染疫事件後，指揮中心擴大採檢機師，結果有3名機師沒有確診卻出現抗體陽性，擴大採檢家人後，又發現確診或抗體陽性的個案，因此同意黃立民的「其中有隱形傳播鏈」說法，只是傳播鏈似乎都斷掉了。林更為機師們這一年來戰戰兢兢生活，且1千多位機師只驗出3位有血清抗體陽性，表示「相當了不起」。
此外，林氏璧也強調不會以「漏洞」或「防疫破口」看待機師染疫案，至於指揮中心放寬檢疫標準讓機師順利派飛一事，他則認為，新冠病毒傳染力高，如果一直以「零容忍、零確診」來思考，那麼在疫情的下半場將會進退失據。
不過他也強調，機組員應該有自覺「還是在潛伏期內」，不要因為PCR陰性而有錯誤安全感，有症狀必需通報受檢，不要進出會接觸「多數非特定人」的場所，這點需要一再教育。
不過，由於飛澳洲機師曾參加台北清真寺活動，林氏璧認為，當天出席活動大多為外籍人士，可能會有些人不願或不能看病，他認為，這次安全期「可能要看久一點」。