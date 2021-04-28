房思瑜曝《全明星》背後辛酸 練到手指骨折仍吞藥上場
《全明星運動會》第二季戰況激烈，每週播出後都會引起熱烈討論，不過近期紅隊慘輸不斷，不少紅隊粉絲失望透頂，藝人房思瑜揭露背後辛酸，指出「不管紅藍大家帶著全身拉傷發炎，再練肌肉可能會斷、肩膀膝蓋積水、手指骨折。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-28 22:00:00
藝人房思瑜為紅隊隊員，她日前在IG發出自己在節目上痛哭的畫面，坦言：「哭得很醜但寧願做自己也不想假裝，難過就難過、開心就笑、真實全心投入。」表示觀眾角度是一週一次的節目，但對隊員來說，卻是七天不停的訓練，指出「每週三樣新專項，幾天內只有幾次練習跟了解規則。」
房思瑜透露紅、藍兩隊大家都是帶著全身拉傷發炎、再練肌肉可能會斷、肩膀膝蓋積水等，手指骨折更因為持續練習僵硬無法彎曲，不過仍然吃了消炎止痛藥繼續練，直言：「努力是基本，我們有不足的地方，看著落後除了苦練也只能拚，輸了我們也很不甘心。」
最後房思瑜坦言節目中最讓她意外的是范逸臣退賽，表示：「這段時間他完全沒有提過這件事，每ㄧ次的練習時都拼了命讓我們沒發現，我們顧著自己的傷，沒發現原來你的傷已經讓你這麼痛，也謝謝范哥這段時間的陪伴跟指導，你是這麼溫暖又強大。」
貼文一出引起熱議，粉絲紛紛留言「放棄才是真的輸了，加油」、「好真實」、「你們大家都很棒，辛苦了，還是要保護好，不要再受傷了，加油」。