「把不可能成為可能」　林右昌赴文大分享翻新基隆經驗

林右昌
▲基隆市長林右昌期許同學，要具備擘劃未來的想像力、解決問題的創造力，身為規劃者要有領導統御的能力，及跟政府官僚打交道的能力，「改變，讓不可能成為可能」。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／綜合報導

2021-04-28 21:28:46

基隆市長林右昌今（28）日受邀前往文化大學，以「你我如何來解決臺灣城市發展的困境與問題」發表講座；除分享自己這幾年來成功讓基隆這座老舊城市翻轉的經驗，也期許同學要具備想像力、創造力以及領導統御能力，「讓不可能成為可能」。

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林右昌表示，2014年底剛當市長時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」的最不快樂城市，124億元的負債更是史上最高，只勝過苗栗跟宜蘭；但卻覺得這樣剛好是他可施展身手的機會，經過這幾年的努力，已經成功讓基隆的負債比大幅下降。

面對政府體制與官僚慣性等各種障礙，林右昌認為，人是改變一切的關鍵，他透過舉辦市政共識營、擬訂基隆市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫等，不但激發公務員的積極性，也大膽地「在太歲頭上動土」，成功獲得中央機關的支持。

林右昌說，這幾年來他率領市府團隊，透過一次次的規劃跟行動，翻轉過去中央與地方「上對下」的關係，透過充滿想像力的設計，把基隆缺乏平地的缺點變成優點，重新把城市翻轉，把各種不可能變成可能；現在正夯的「正濱色彩屋」，是市府與文大景觀系主任郭瓊瑩攜手，跟當地居民「磨」了2年。

有學生問及怎麼選市長？有老師則關切林右昌怎麼挑選合作伙伴？林右昌除了分享自己「從零開始」的競選過程，也舉出自己上任前3個月天天加班到三更半夜的經歷，表示這樣自然會「物以類聚」，吸引願意一起打拼的人才來到基隆。

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