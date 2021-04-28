托育人員流動率高　江怡臻建議：發放久任津貼

新北市議員江怡臻
▲新北市議員江怡臻針對托育人員的低薪、流動率高的問題進行質詢。（圖／新北市議員江怡臻提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-04-28 22:37:16

台灣少子化問題嚴重，生育率1.07是全球倒數第一；新北市議員江怡臻今（28）日針對托育人員的低薪、流動率高的問題進行質詢，希望能設置久任津貼，提高托育比，並放寬托育人員任用資格。

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社會局長張錦麗回應，托育人員長久留任，一定能提升托育品質的穩定度，從去年開始就陸續跟公托、私托的代表討論設置久任獎金的問題，也有持續與中央反應，市府願意朝久任津貼的方向研擬；也會討論放寬任用資格，穩定托育品質。

江怡臻表示，托育人員長期低薪、高工時、高托育比，老師帶小孩時心力交瘁，壓力大，造成人員流動頻繁，家長很難放心；因此，就算有再多育兒津貼、再好的學校設備，對孩子也是不好的，建議市府能設置久任獎金，依照任職資歷做不同的獎勵，鼓勵更多優秀托育人員留下來。

江怡臻說，以2019年登記在案的1854位新北托育人員為例，假設每人一年12000元的補貼，約需2200萬的政府預算，金額不多但是預期的成效巨大，對整體育兒環境有正面影響。

江怡臻指出，目前很多公共托育中心找不到適合的托育人員，原因在於依照目前規定，「幼教、幼保相關科系畢業」人員比例不得低於托育人員總數40%，建議市府能放寬該規定，讓更多的人力可以投入托育工作的行列。

張錦麗回應，這個規定有機會可以放寬，因為公托與私托的數量正在快速增加，起初用意是希望保持托育人員專業性；目前則鼓勵更多元背景的人員加入托育行列，市府會研議放寬任用標準。

江怡臻提到，據了解中央正在規劃今年八月後把托育人員照顧比例從一比五，降低到一比四，希望政府可以往此方向努力，但也要注意不能造成托嬰中心的財務困難；張錦麗坦承，中央確實正在規劃照顧比，希望中央在經費上可以給予更多的支持。

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