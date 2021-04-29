今日最聚焦／5月綜所稅申報2大利多　會計師教你這樣報稅

▲107年綜所稅結算申報首日，各地國稅局湧入人潮，網路申報健保卡註冊登入一度卡卡。（圖／記者顏真真攝，2019.5.1）
▲109年綜所稅結算申報將登場，今年報稅有兩大利多可多留意。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-04-29 18:08:08

5月報稅季即將登場，以去年申報件數與金額來看，財政部推估今（110）年全國綜合所得稅報稅戶數約639萬戶，繳稅金額1353億元，與去年差不多。會計師也提醒，今年綜所稅申報規定，除每人基本生活費調高至18.2萬元，還有因應109年新冠肺炎疫情的衝擊，政府針對符合資格的個人祭出相關綜合所得稅減稅措施之外，其餘規定皆未更動。不過，應由納稅義務人自行舉證才得申報適用的項目，如長照扣除額、薪資必要費用核實減除及列舉扣除憑證等，建議盡早開始整理相關文件，以利申報作業的進行。

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109年綜所稅結算申報自5月1日起至5月31日止，透過網路申報者應於5月31日晚間12時前完成上傳申報，各地區國稅局也會在5月3日、5月25日至5月28日及5月31日各日中午加班收件，5月31日結算申報截止日，收件時間延長至當日晚間7時，而自4月28日起至5月31日開放所得驗扣除額資料查調。安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華表示，今年綜所稅申報的免稅額、各項扣除金額和項目都維持與去年相同，沒有做任何的調整，唯一有調整的是「基本生活費」從去年的17萬5000元調高7000元，到18萬2000元，也是歷來調幅最大的一次。

所謂「基本生活費」是依據納稅者權利保護法的規定，維持基本生活所需的費用不得課稅，保障人民最基本生存權，計算方式是按申報戶人數乘以18萬2000元與申報戶使用的免稅額、扣除額、儲蓄投資、幼兒學前、教育學費、身心障礙、長期照顧，合計7項扣除額金額合計數比較，若基本生活費大於以上7項免稅額和扣除額合計，差額可以額外減除。

以1家4口雙薪家庭，兩名子女就讀大學兩名子女，銀行存款利息2萬元為例，楊建華說明該申報戶的基本生活費為18.2萬元×4等於72.8萬元，使用免稅額為8.8萬×4名家庭成員，等於35.2萬元，夫妻標準扣除額是24萬元，儲蓄投資特別扣除額使用了2萬元，兩名就讀大學子女教育學費特別扣除額是5萬元，所以免稅額和各項扣除額的總計是66.2萬元，比基本生活費72.8萬元還少6.6萬元，所以這申報戶可以再額外扣除6.6萬元。如果以稅率5%的家庭來計算的話，就可以省稅3300元。

今年報稅另一個變動則是因應疫情的減免措施，這又分為兩部分。第一部分因疫情受隔離、檢疫及照顧者收取政府提供的防疫補償免稅，還有執行防疫的醫療照顧的醫事人員收取的醫事津貼也免稅。

另外，民眾領取振興三倍券，其中2000元屬於政府的贈與，那這部分是免納所得稅，如果把振興三倍券捐贈給符合規定的慈善機關團體，也可以在捐贈限額內直接以3000元列舉扣除。

第二部分則是執行業務者的減免措施。楊建華指出，如果是醫事從業人員的執行業務者，像是中醫師、西醫師、物理治療師等，適用的費用率可無條件直接按原費用率的112.5%計算，藥師的全民健保收入費用率則由原本的94%調高至96%，其他執行業務者或其他所得者如果109年收入比108年減少達30%以上，費用率也可以按原費用率的112.5%計算。

最後，楊建華也提醒今年申報期限仍維持1個月，也就在5月31日以前需完成申報及繳稅，但個人如果受到疫情影響，例如接受紓困措施，或是公司通報實施減班休息、減薪、非自願離職等狀況，沒辦法在5月底前繳清稅款，可以在報稅時申請延期最長1年（12個月）或分期最長3年、即36期繳納。如果納稅人任何1期應繳未繳者，國稅局會發單針對未繳清的全部餘額稅款限10日內一次繳清，否則會被移送強制執行。

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