7歲柔道童現況曝！爸進病房淚謝「兒子送禮」 奇蹟再現
台中一名7歲黃姓男童日前到柔道館上課，結果遭何姓教練以及就讀小四的學長重摔27次，導致腦死住院，引發社會譁然，而男童父親28日晚間也在臉書透露小孩現況，表示腦壓一路從120下降到43非常感動，直言「爸爸一直都有看到你在努力！你最棒了！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 07:17:36
黃父在臉書上發文對男童說道「事情發生後一個禮拜，有許多哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、阿姨、叔叔、阿伯、伯母、長輩們都在為你集氣，我們如此幸福，幸運的接受各地關心你的朋友給我們的祝福」。
「謝謝你今天晚上送爸爸這份禮物」黃父提到「28日進病房看孩子時，發現孩子的腦壓從27日的58降到43（正常值為25），你讓爸爸看到你一直在努力，一直進步著，你最棒了！康復後，我們再一起去滑草皮、野餐、折紙飛機、買機器人、瑪力歐玩具、吃咖哩飯」，黃父也向各界表達感謝關心以及祈福，對於豐原署立醫院醫療人員們對兒子的用心照護，也表達深深謝意。
貼文一出，再度引發不少網友加油打氣「黃小弟一定可以撐過去的！加油」、「很棒喔！奇蹟會出現」、「加油加油！黃爸爸也要堅強」、「可以的！黃小弟的善良老天會保佑他的」、「太好了！腦壓又下降了不少，黃小弟加油」、「黃小弟加油！你可以的」。（編輯：張嘉哲）