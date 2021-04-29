印度變種毒株肆虐　世衛：至少在英美等17國現蹤

印度新一波新冠疫情持續升溫，28日新增確診破36萬人再創新高，累積病亡人數也已超過20萬，歐美陸續表態願提供協助；世界衛生組織(World Health Organization, WHO)表示，造成印度疫情急速惡化的變種病毒株，目前已在全球10多國找到確診病例。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-29 07:41:12
綜合外媒報導，世衛聲稱截至27日為止，最早在印度出現的新冠變種病毒株「B.1.617」，已在至少17國現蹤，資訊來源是各國上傳到「全球共享流感數據倡議組織」(GISAID)開放數據庫的序列。
世衛並提到，「B.1.617」去年10月首次於印度被發現，其後便在印度西部的馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)迅速蔓延；現在除了印度之外，英國、美國和新加坡等國，也出現此變種毒株的相關病例，研究亦顯示，印度第二波疫情的傳播，比首波疫情還要快。
由於印度疫情急遽惡化，目前全球科學家正針對印度變種病毒進行調查，希望盡快釐清傳染性、現有疫苗效力等重要問題。
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