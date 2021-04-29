上任百日首場國會演說！拜登料談經濟支出方案、對外政策

▲美國總統拜登將在當地時間28日晚上，發表上任後的首場國會演說。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登將在當地時間28日晚上，發表上任後的首場國會演說。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-29 08:20:46｜2021-04-29 08:22:54

美國總統拜登(Joe Biden)，當地時間28日晚間9點（台北時間29日早上9點）將發表上任後的首場國會演說，除了就任100天的回顧與前瞻，外界預測也將提及大規模擴大社會開支方案。

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綜合外媒報導，拜登就任總統3個月以來，主要把重心擺在對抗新冠疫情上，疫苗接種數量不但達標，還比承諾數量多了一倍，並簽署高達1.9兆美元的疫情紓困方案，與此同時，規模達4兆美元的基礎建設方案也在積極推動中。

報導指出，拜登料將在演說中，談到2個大刀闊斧的支出方案：「美國就業計劃」(American Jobs Plan)和「美國家庭計劃」(American Families Plan)，前者著力於投資公共運輸、鐵路、機場、供水管道、道路橋樑、高速網絡等基礎建設，並創造大量就業機會；後者則將為美國3到4歲的兒童提供免費學前教育，以及給成年人的免費的社區大學教育、家庭帶薪休假等。對於前述2項自1960年代詹森總統以來，規模最大、涵蓋層面最廣的社會福利改革計畫，拜登希望能在國會凝聚共識、尋求支持，也將聽取來自企業界及民眾的正反意見。

除了內政，拜登也預計於演說時談到中國與俄羅斯，特別美中關係因印太地區、台海局勢而持續緊張，而俄羅斯近日與烏克蘭的邊境衝突，也讓以美國為首的北大西洋公約組織(North Atlantic Treaty Organization, NATO)憂心忡忡。

美國《NBC》聲稱，拜登的這場演說還將創造一個美國的歷史時刻，就是首次有2位女性在總統對國會演講時，坐在總統的後面，即副總統賀錦麗(Kamala Harris)和眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)；演講預計將持續約21分鐘，拜登不排除也會提到近日一連串針對亞裔的攻擊事件，呼籲社會大眾放下對彼此的偏見與歧視。

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