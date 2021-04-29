巴西經濟部長貶抑中國疫苗　遭批抱美國大腿

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巴西從1月17日起展開全國疫苗接種行動，約8成使用中國北京科興藥廠（Sinovac）與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的Coronavac；另外2成使用牛津/阿斯特捷利康合作研發的AZ疫苗。
武漢肺炎造成巴西近40萬人死亡，參議院昨天設立武漢肺炎真相調查委員會，目的是調查疫情下政府行動是否行政失當及失職。
阿濟茲今天接受巴西環球新聞（GloboNews）訪問說，「我們的部長葛德斯以為自己是誰，對CoronaVac道長論短；他的職責是管好經濟，但他連經濟都管不好，根本搞不清楚狀況。」
阿濟茲在訪問中還說，「葛德茲自以為是科學家，但不懂的人最好不要說話，不要亂開藥或批評疫苗，只會抱美國大腿，但美國疫苗到現在連個影都沒有。」
去年8月，巴西政府沒有接受輝瑞提出在12月前交付7000萬劑的報價，今年3月才宣布向輝瑞購買1億劑疫苗，分兩期交付至9月。
新任外交部長佛蘭薩（Carlos Alberto CarlosFrança）今天稍早也在眾議院聽證會表示，中國是巴西對抗武漢肺炎的關鍵合作伙伴。
根據外交部，自2009年以來，中國已成為巴西最大的貿易夥伴，也是巴西外國投資的主要來源國。2012年，中國成為巴西進口產品的主要供應商；巴西和中國之間的雙邊貿易額從2001年的32億美元躍升至2019年的980億美元。
佛蘭薩表示，葛德斯已經澄清有關事件，坦承自己失言；葛德斯的發言不會損害到巴西與中國之間的關係或影響自中國進口生產疫苗所需的活性藥物成分。
布坦坦研究所與科興的合作包括技術轉移，但目前仍依賴進口中國原料在巴西完成疫苗生產的最後階段，但卻因進口原料延遲到貨影響生產，導致至少19州的城市民眾在接種第1劑疫苗後，未如期接種第2劑。
巴西有39萬8343人感染武漢肺炎死亡，1452萬3807人確診。自今年1月17日以來，有3074萬811人接種第1劑疫苗，占總人口14.52%；1462萬1694人接種第2劑疫苗，占總人口6.61%。(編輯：韋樞) 1100429