沙發門延燒　土耳其：歐盟內鬥　與身為女人無關

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聲明指出：「那是歐洲聯盟禮儀缺乏內部協調和疏忽的結果。土耳其已經滿足（歐盟針對這次訪問）提出的所有要求。」
范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）6日在安卡拉與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談時，現場僅準備兩名男性領導人的座椅。米歇爾當時迅速占了艾爾段旁邊那張椅子，范德賴恩環顧四週後，才困窘地坐到數呎外的沙發上。
外界認為土耳其外交失禮，用「沙發門」稱這起事件。
土耳其3月退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention），在國內引燃女性怒火。「沙發門」引發有關土耳其對女性和歐盟態度、歐盟性別歧視和歐盟機構內部政治角力等一連串指控。
范德賴恩26日吐露她對這起事件的心裡話說：「身為女人，身為歐洲人，我覺得很受傷，很孤單。」她並說：「所以我只能做出結論，發生了這件事，是因為我是女人。」
土耳其外交部在聲明中表示，不會因為外賓性別而有歧視，並且強調安卡拉接待外賓經驗豐富，不該遭受任何質疑。
聲明指出：「部分歐洲國家仍然在利用起因於歐洲聯盟政治內鬥的這起事件，把它與性別歧視作連結，這很悲哀。」
獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）本月稍早曾引述土耳其官員報導，歐盟兩位領袖到訪前，米歇爾的幕僚同意座位安排方式。受訪的土耳其官員說：「不過范德賴恩團隊沒有先派代表，所以我們不知道他們的想法。」
另外一位土耳其資深官員說，到訪期間任何安排都跟高峰會前抵達安卡拉的歐盟官員先行協調。
美國政治新聞網站Politico報導，米歇爾團隊認為，在外交官階上，米歇爾確實較范德賴恩高。不過范德賴恩的發言人堅稱，她應該跟米歇爾平起平坐。（編輯：韋樞）1100429