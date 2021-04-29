名家論壇》徐佳馨／不放股房，錢要去哪？

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這問題讓我回想起那時的背景，當年中國崛起，台商大舉西進，產業外移；也讓投資外流，投資率一路走弱，在2008年金融海嘯之後，因需求減少、企業缺乏投資必要性，使得儲蓄快速攀升，在大環境不利實質投資下，資金選擇轉進獲利較豐的資本市場，結果，就變成現在房地產等資產價格高漲、產業升級速度變慢，人力需求與薪資無法成長的惡性循環，還因此衍生了資源分配、居住正義還有世代剝削、貧富不均等問題。
高房價說起來簡單，一路爬梳下來，會發現環環相扣，想根本解決並不容易。
眼下最現實的，是這些好不容易請回台的熱錢要往哪裡去?
從基本面上，美中貿易戰與新冠疫情帶來的全球供應鏈重組，台商回台與美方暗助，意外為台灣帶來新契機，最理想的狀態是，民間投資點火後，產業界透過自我提升增加獲利，並給予員工更優渥的薪酬，帶動經濟成長正向循環，這些能量正提供資金很多空間。
可是對於這些見過大風大浪的資金擁有者來說，在房市與股市之外，還有提供更多元、更具效益的配置選擇嗎？
現階段的狀況是，由於台灣金融法令的限制，相較於香港或新加坡等國際金融中心，台灣金融商品並沒有很多選擇，我們能交易的產品類型約莫國際金融中心區域的商品約20% ; 也因此, 較無法吸引專業投資人投資台灣, 整體市場量也不易擴大, 連動影響各產業之發展; 同時，有可能相同的金融商品投資報酬率也不如海外，以保險為例，若本地業者能提供年息3.2 %固定投報的商品，一定搶破頭 可吸引許多台灣民眾，但海外保險商品年息4%以上的投報率郤非常可見，加上海外金融商品的多樣性可符合各種客戶的需求，也無怪高資產族群多會透過海外帳戶將資金做「更有效」運用，而非留在本地做進一步投資。
這種狀況有辦法改變嗎? 就教了幾位產業先進，不約而同都提了兩個意見。
其一，是法令對金融商品的逐步鬆綁，以多元的投資產品，提供不同選擇；甚至於將一些具有前景的產業做金融包裝，讓投資人不僅能透過股市參與，還有其他非傳統投資商品管道分享這些成功公司或產業的成長果實，甚至可帶動新創產業的發展。
其二，是透過教育讓民眾理解金融常識，投資和投機並不相等，進而鼓勵投資人對基本面與投資商品多做了解，同時對長期持有優質標的抱持正向態度。銀行端必須提供正確而透明的訊息，投資人也應充分理解商品的風險。
不過，要法令鬆綁和民眾有認知，都並非容易的事情，「萬般利空、不敵寬鬆」資金只會不斷尋找具有空間的標的，透過政策單點、短期的干預，很難根本解決問題。今天透過稅法與銀根緊縮管了住宅和土地，難保日後不會看到哪邊漲得兇，又為了「市場正常化」擴大法令解釋，打地鼠般箝制那些後起的投資新歡。
東風已起，箭在弦上，當大家欣喜台灣即將轉骨。可是，機會到位，咱們一切都準備好了嗎?
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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