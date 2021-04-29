被質疑特權收養　蔡英文深夜向樂樂抱歉：「讓你上新聞」

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蔡英文介紹自家寵物，她家的兩隻貓，其中「蔡想想」是颱風後來自花蓮的流浪貓，也是大家所說的「浪浪」。蔡阿才則來自台東農家的鳳梨田，蔡英文提到，他們在她心中，和美麗的花東一樣無可取代。
蔡英文在2016年收養了退役導盲犬的Bella、Bunny 和Maru，蔡英文說，和他們的緣分來自惠光導盲犬學校，也因此知道，經過長期訓練的導盲犬，如此溫馴、有耐心。
至於今年的新成員，搜救犬樂樂，蔡英文說，他是台灣的救災英雄之一，2016年台南地震中，樂樂深入維冠大樓災區搜尋受困者，立下了很大的功勞。不久前樂樂屆齡退休了，依規定領養了他，因為搜救犬的晚年，是需要花心思照顧、陪伴。
蔡英文說，她很感謝這些毛小孩成為她的家人，雖然他們都稍微有點年紀了，不過，他們還是各有各的個性，有的安靜，有的活潑，有的冷靜謹慎，有的積極大膽，共通點則是都很愛吃。個性裡有優點也有缺點，但無論如何，因為是家人，都會包容，「相信他們也常包容我沒時間陪他們太久。」
蔡英文強調，她是總統，最忌諱濫用權力。她不會生氣外界質疑她領養退役搜救犬或沒有帶頭領養流浪犬，因為自己必須被監督。但是也請大家明白，領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊。
「晚上結束一整天的工作後，我告訴樂樂，不好意思讓你上新聞了，希望你不會不開心。」蔡英文感性提到，她也跟Bella、Bunny和Maru說，不論他們年紀有多大，也不論在照片上有沒有被拍得清楚，她都會愛他們，更要謝謝他們在年輕時的奉獻。最後也希望大家能以領養代替購買，也希望有能力的朋友，一起多照顧退役的導盲犬和搜救犬。