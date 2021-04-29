立院再排謝長廷5月24日報告 要求5月2日前返台隔離
日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海，我國駐日代表謝長廷稱「台灣核能電廠的廢水也是排放入海」，引發國內輿論譁然。國民黨立院黨團要求謝長廷今（29）日赴立院外交及國防委員會進行「台日外交關係之發展與未來展望」報告與列席備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。但是謝長廷今日缺席立院備詢，引發國民黨不滿，導致外交及及國防委員會只開5分鐘，就由召委宣布散會。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-29 09:45:49｜2021-04-29 09:55:12
外交委員會召委、國民黨立委廖婉汝表示，外交部昨日發文，以防疫需要14天居家檢疫加7天自主健康管理為由，告知謝長廷無法出席；今天會議是正式函知外交部跟駐日代表，但竟然說未收到公文，混淆視聽，今天會將下次開會通知單發給外交部跟駐日代表處，安排就台日相關問題來備詢，宣告5月24日將安排相關議程，邀請謝長廷報告相關議題，她請外交部告知謝長廷，5月2日前一定要回台灣，相信謝長廷一定訂得到機票，因為今天謝長廷無法出席，會議只好宣布散會。
外交部長吳釗燮會前受訪表示，有關謝長廷回國備詢一事有問過中央流行疫情指揮中心，從疫情嚴重地區回國，按規定必須接受2個禮拜居家檢疫與7天自主健康管理，所以就疫情管控因素謝長廷今天是無法回來的。
國民黨立院黨團要求謝長廷赴立院外交及國防委員會進行報告與備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。外交部27日回應表示，外交泡泡僅適用於外國重要訪賓，不適用於本國公務員。
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