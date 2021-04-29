立院再排謝長廷5月24日報告　要求5月2日前返台隔離

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海，我國駐日代表謝長廷稱「台灣核能電廠的廢水也是排放入海」，引發國內輿論譁然。國民黨立院黨團要求謝長廷今（29）日赴立院外交及國防委員會進行「台日外交關係之發展與未來展望」報告與列席備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。但是謝長廷今日缺席立院備詢，引發國民黨不滿，導致外交及及國防委員會只開5分鐘，就由召委宣布散會。

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國民黨立院黨團要求謝長廷赴立院外交及國防委員會進行報告與備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。外交部27日回應表示，外交泡泡僅適用於外國重要訪賓，不適用於本國公務員。