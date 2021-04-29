台股早盤漲140點　攻上17700點大關創新高

（中央社記者江明晏台北29日電）蘋果季報亮麗，激勵盤後股價，台股今天早盤指數衝高約140點，高點至17709.23點，再創歷史新高。





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台股今天以17646.93點開出，上漲逾79點，早盤一度衝高至17709.23點，漲約140點，攻上17700點大關，衝破前高，再寫盤中指數新紀錄。





觀察權值股表現，聯發科跳空漲停至1185元；台積電今天早盤漲約0.66%至606元；鴻海平盤117元。（編輯：張均懋）1100429



