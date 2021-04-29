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過度飲酒對健康、社會及家庭均造成巨大的損傷。酒精所引起的疾病包括台灣常見的食道癌、口腔癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌及成癮，精神病，失智，肝硬化，胰臟炎，心臟病等各類疾病。根據台灣國民健康署2018年的報導: 「不當飲酒行為每年約導致4,500名國人死亡，平均每天就有11名飲酒者因此失去生命，造成約11萬人年損失，另有約4萬多人因不當飲酒而罹病，整體醫療資源損失約35億元，經濟損失更高達近549億元。」WHO更指出，飲酒並沒有安全量，即使少量也會損害健康。避免喝酒會是最好的選擇！如果非喝不可，則應參照「國民飲食指標手冊」建議量。
５月９日「台灣無酒日」 全民一同無酒、節酒、零酒精
高雄義大醫院內視鏡科主任王文倫醫師回想曾經遇到過一個40多歲的男性上班族前來看診，說他最近總是覺得吃完東西後會出現胸口疼痛，且喉嚨經常有異物感，體力更是急遽減退，檢查後發現他同時罹患了食道癌和下咽癌。患者本來只是覺得自己壓力太大，飲食不正常，但一問之下，才發現他的工作屬性天天都得飲酒應酬。雖說每次喝酒都不覺得不適，只是容易臉紅，但一周有五天會喝掉約一瓶威士忌，這就嚴重了。
台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏指出，這個案例可以看出兩個重點：一是「酒精不耐症」，二是「過量飲酒」。喝酒臉紅就是「酒精不耐症」的警訊；酒精不耐症指缺乏乙醛去氫酶 (ALDH2)代謝酵素，導致「乙醛」累積，才會出現臉紅、心跳加速、嘔吐、頭痛、頭暈等現象。乙醛是世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為人類的一級致癌物，因此喝酒臉紅的人比一般喝酒的人，更容易罹患食道癌、口腔癌等酒精所引起的疾病。酒精不耐症是亞洲人特有的ALDH2基因變異；根據2021年最新台灣人體生物資料庫的基因體資料顯示，全台酒精不耐症人數為總人口的49%，亦即在台灣幾乎每兩人中就有一位帶有酒精不耐症。此數字代表台灣是全世界酒精不耐症盛行率最高的國家，台灣民眾更要警覺。。
衛福部國健署『國民飲食指標手冊』目前建議，男性每日喝酒不宜超過一瓶500毫升啤酒（約20克純酒精），女性不宜超過半瓶啤酒（亦即250毫升或約10克純酒精）。台灣酒精不耐症衛教協會建議如果患有酒精不耐症者，其實最好就是不要喝酒，或一周內最多不超過20克的酒精（等於一瓶500毫升啤酒,或是一杯的紅酒）。也建議多用零酒精飲料或以茶、水替代，符合現在千禧世代追求的清醒世代。
酒精不耐臉紅紅 都市傳說報你知
針對即將到來的的5月9日「台灣無酒日」，台灣酒精不耐症衛教協會今年特別聯手知名網紅「白癡公主」共同破解飲酒相關都市傳說。透過「無酒、節酒、零酒精」的推廣，幫助民眾獲得健康新知，進一步改善民眾的不當飲酒行為、預防癌症發生。歡迎鎖定「白癡公主」的YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/channel/UCJWXJTaLqI5KBnJuaXbCaTg，追蹤＃癡驚大發現！
資料來源：健康醫療網 麥擱拎！台灣無酒日 醫籲「無酒、節酒、零酒精」
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