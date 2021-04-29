國民黨譴責謝長廷迴避國會監督　要求5月24日列席備詢

▲國民黨立院黨團今日舉行「譴責謝長廷 迴避國會監督」記者會，譴責謝長廷藐視國會，不列席備詢。（圖／記者呂炯昌攝，2021.004.29）
▲國民黨立院黨團今日舉行「譴責謝長廷 迴避國會監督」記者會，譴責謝長廷藐視國會，不列席備詢。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.29）

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-29 11:13:50｜2021-04-29 11:25:15

國民黨立院黨團要求駐日代表謝長廷今（29）日赴立院外交及國防委員會進行「台日外交關係之發展與未來展望」報告與列席備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。但是謝長廷今日缺席立院備詢，委員會只開5分鐘就散會，國民黨譴責謝藐視國會，要求5月24日一定要列席立院報告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立院黨團今日舉行「譴責謝長廷 迴避國會監督」記者會，外交委員會召委、國民黨立委廖婉汝表示，外交委員會請謝長廷回台報告是因為他在5年駐日期間太多爭議言行，「不知道謝是日本派駐台灣的代表，還是幫助日本的『助』日代表？」希望他能夠回來報告核廢水排放、日本疫情，以及東奧議題，讓大家知道日本的狀況並備詢。

廖婉汝指控外交部官員上週在立院備詢時說謊，一開始說沒收到要謝長廷回國報告的公文，但是回去查才發現不對，27號才回文說因為疫情防疫關係，謝長廷請假無法備詢。

廖婉汝表示，已排定議程要求謝長廷5月24日列席備詢，經向衛福部詢問，謝長廷最晚5月2日前要回國接受14天居家檢疫與7天自主健康管理，希望謝長廷回國備詢報告台日之間的東海、南海議題、美中日問題等，這些議題都關係到日本，廖婉汝向謝長廷喊話「我們就等著你回來！」

針對謝長廷無法出席委員會而散會，民進黨立委羅致政表示，很遺憾用倉促散會來處理議程，國民黨早知道謝長廷因為防疫需求而無法回台，國民黨只是利用這議題作國內政治操作，外交部長跟相關部會都來了，也可以做清楚說明。針對無法視訊備詢，羅致政表示，國民黨一直堅持謝長廷要親自出席，不接受視訊備詢，所以視訊問題不出在民進黨，也不出在立法院。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
38.76%61.24%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
31.58%68.42%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
45.45%54.55%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀