國民黨譴責謝長廷迴避國會監督　要求5月24日列席備詢

國民黨立院黨團要求駐日代表謝長廷今（29）日赴立院外交及國防委員會進行「台日外交關係之發展與未來展望」報告與列席備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。但是謝長廷今日缺席立院備詢，委員會只開5分鐘就散會，國民黨譴責謝藐視國會，要求5月24日一定要列席立院報告。

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國民黨立院黨團今日舉行

外交委員會召委、國民黨立委廖婉汝表示，外交委員會請謝長廷回台報告是因為他在5年駐日期間太多爭議言行，「不知道謝是日本派駐台灣的代表，還是幫助日本的『助』日代表？」希望他能夠回來報告核廢水排放、日本疫情，以及東奧議題，讓大家知道日本的狀況並備詢。

廖婉汝指控外交部官員上週在立院備詢時說謊，一開始說沒收到要謝長廷回國報告的公文，但是回去查才發現不對，27號才回文說因為疫情防疫關係，謝長廷請假無法備詢。

廖婉汝表示，已排定議程要求謝長廷5月24日列席備詢，經向衛福部詢問，謝長廷最晚5月2日前要回國接受14天居家檢疫與7天自主健康管理，希望謝長廷回國備詢報告台日之間的東海、南海議題、美中日問題等，這些議題都關係到日本，廖婉汝向謝長廷喊話「我們就等著你回來！」