魚油、葉黃素成最夯保健品　看完這篇秒懂挑選關鍵

現代人生活壓力大、作息不正常、飲食不均衡、長時間使用3C產品等，導致身體狀況每況愈下，進而產生許多「文明病」，因此台灣民眾非常依賴保健食品的補充。根據食品所ITIS團隊調查及推估，台灣人一年可以吃掉近1.4億元的保健食品。在琳瑯滿目的商品中，魚油和葉黃素可以說是保健食品的兩大明星，隨著營養素的相關實證越來越多，如何挑選品質優良、真正有效的保健食品就顯得相當重要。





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心臟血管外科主任楊智鈞指出，魚油中富含Omega-3脂肪酸，可以補充人體無法製造的營養素，國際研究則指出，魚油中的Omega-3脂肪酸濃度必須高於84%，才能發揮其保健功效，否則可能保健不成，反而攝取過多飽和脂肪酸及膽固醇，造成更大的負擔。除了濃度以外，消費者也須多加留意魚油的原料來源，全球知名的德國魚油大廠KD Pharma選用的是來自純淨海域的深海小魚，製作出高濃度、高純度、吸收率最佳的rTG型魚油材料，再由台灣大研生醫製作成小顆粒的魚油，Omega-3脂肪酸濃度經SGS檢驗高達97.7%，容易吞服的特性也提高每日補充的意願，並榮獲國際獎項認證及國家SNQ品質認證，讓消費者更安心。





除了魚油以外，現代人長時間使用3C產品，相關保健問題也日益嚴重，因此葉黃素在近幾年來快速竄起。專科醫師陳韵臻說明，葉黃素的選購重點在於型態與複方添加，大大的影響吸收率及配方效果。比起酯化型葉黃素，金盞花萃取的游離型葉黃素分子更小、吸收率更好，不需要酵素消化即可吸收利用，劑量只要酯化型葉黃素的一半即可達到一樣的保健效果。另外，葉黃素中的複方添加則是建議以玉米黃素、山桑子、智利酒果與蝦紅素做為搭配更為全面，可以使保健效果加乘。美國國衛院AREDS2五年大型人體研究指出，葉黃素和玉米黃素以10:2的黃金比例配方補充最佳，為補充所需的足量營養。





陳韵臻醫師進一步說明，雖然有複方添加的葉黃素能夠讓保健效果事半功倍，消費者也應認明原料來自名牌專利大廠，大廠牌受到的國際檢驗標準與自我要求相對嚴格許多，且有歷史悠久的製造經驗，在技術革新與專利製程部分更是不遺餘力地投入。以葉黃素為例，美國專利FloraGLO®游離型葉黃素及ZEAONE玉米黃素是業界首屈一指的名牌專利大廠，在美國、歐盟都獲得食品藥物管理單位的官方認證核可，並取得多項專利和全球最多研究發表。





另外，營養師張瑋玲也提醒消費者，獲獎紀錄及獎項層級也是選購的重要指標，獲獎多、層級高代表產品品質經過更加嚴格的把關檢驗，有「國際食品界奧斯卡」之稱的Monde Selection是由全球的營養師、學者專家組成的科學委員會，每年針對全球食品進行嚴格的評鑑，而今年台灣大研生醫德國頂級魚油及視易適葉黃素，雙雙榮獲世界品質評鑑Monde Selection特級金獎，營養品質經過世界級的嚴格檢驗，讓消費者更安心。



