地方跑很勤？連勝文：勤能補拙　朝黨主席邁進

國民黨智庫副董事長連勝文今（29）日出席座談會，會前被問到中廣董事長趙少康宣布不選黨魁後，是否代表前高雄市長韓國瑜出征機率大增，連勝文說，他不知道韓對於爭取為黨服務的心願是什麼，無法幫韓決定，更無法評論韓的想法。至於何時會表態參選黨主席，連勝文說，等到時機成熟時會向外界報告。
記者余祥／台北報導
2021-04-29 10:42:02｜2021-04-29 10:42:22
國民黨主席7月改選，目前僅有黨主席江啟臣表態爭取連任，其他人選都仍在觀望中，中常會預計5月5日將通過黨主席相關選舉辦法，屆時將進入最後亮牌階段。
趙少康昨日宣布不選後，外界關注韓國瑜參選動向，媒體追問是否跟韓談過，若韓確定參選主席，連參選的意願是否受影響？連勝文強調，他沒有跟韓聊過這樣假設性的問題，但日前確實跟韓交換對黨未來發展的看法，以及針對國家與黨面對的挑戰，交換意見。
連勝文提到，趙少康如果有機會參選主席絕對是好事情，但趙少康決定尊重制度，不要因人設事，很令人尊敬，就像趙少康所說，不選主席一樣有很多方法可以替國家與黨做事。
被問到最近勤跑基層，是否快要宣布參選主席？連勝文笑說，勤能補拙，既然朝這（選主席）邁進，就盡最大努力，把事情做好，等到成熟的時機就會跟大家報告。