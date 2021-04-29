日職／在三軍的15億選手　陽岱鋼要重新奮起

▲陽岱鋼敲安後慶祝。（圖／取自產經新聞）
▲陽岱鋼敲安後慶祝。（圖／取自產經新聞）

記者吳政紘/綜合報導

2021-04-29 10:44:22｜2021-04-29 11:40:13

日職讀賣巨人隊洋砲Eric Thames，在日職首場比賽就因右阿基里斯腱斷裂受傷，整季報銷，不過巨人隊仍沒有想要把台灣好手陽岱鋼升到一軍，甚至他現在還在三軍等待機會。

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陽岱鋼在2017年以5年15億日幣的超大約加入巨人，而本季他連一軍開幕名單都未進入，更不用說二軍比賽，現在他也無法上場。

不過陽岱鋼仍有一定實力，2013年盜壘王，2014年在火腿打擊率2成93，25轟，20盜，還有連續金手套獎肯定。

根據日本媒體《ＦＲＩＤＡＹ》報導，陽岱鋼不是因為受傷，而是之前因為他的「緩慢守備」，自己的言行讓高層不滿。

本季陽岱鋼在二軍打擊率僅0.077，更沒有任何全壘打，當然教練團對他沒有什麼信心，

重點在3月25日西武二軍戰，他的守備緩慢導致二壘安打，之後被三振也沒有任何霸氣，相關人士認為，阿部慎之助監督判斷，若陽岱鋼沒有想要拚的意願，他寧願用年輕球員，因此讓他下放三軍。

相關人士說：「陽岱鋼從小就是中華隊國手，態度也不是隨便，只是有自己的調整方式，這點最大的還是，他認為自己不應該在二軍，甚至兩度把他將到三軍，根本是傷了他的自尊心。」

甚至有消息傳出，當初原辰德根本就反對陽岱鋼加入巨人，「陽岱鋼加入，當時是高橋由伸掌權，現在全部都是原辰德負責，所以很複雜，對於當時火腿時代傷痛不斷地陽岱鋼以高價挖角，也說出『為何要找他？』。」

此外，《ＦＲＩＤＡＹ》也認為，去年原辰德對陽岱鋼就態度不佳，甚至對這位「台灣巨星」有很嚴厲的評價，甚至說出「他要爭取先發很難」的話。

目前日職其他球團要爭取陽岱鋼尚有難度，日媒認為，陽岱鋼比較有機會的是回到中職，並且可望帶動收視率，之後打了2-3年，擔任教練職務。

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