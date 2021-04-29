體育處推廣射箭運動 邀民眾一睹奧運選手雷千瑩霸氣拉弓
想一睹奧運射箭選手雷千瑩的霸氣拉弓嗎？中華企業射箭聯盟5月1日、2日在新北市板橋體育場舉辦「主客場制」的對抗賽，新北市政府體育處邀民眾到場觀賽，讓更多人有機會接觸射箭比賽。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-29 10:47:31
體育處長洪玉玲表示，「新北凱撒射箭隊」今年正式的冠名合作，讓官方跟企業資源共同支持運動發展；中華企業射箭聯賽有協會青年隊、寒舍集團隊、新竹市愛山林隊、台中銀行隊、台南射箭隊及新北凱撒射箭隊6支隊伍參賽，從3月開始每月一場賽事，持續至11月的冠軍賽，賽事將至不同地主隊主場辦理。
洪玉玲指出，新北土生土長的「雷母」雷千瑩，是新北凱撒射箭隊主力選手，正在為東京奧運備戰，把握難得機會一睹世界級射箭選手風采；尤其特別結合「2021新北凱撒射箭小聯盟」的活動，由重陽國小等13支的射箭隊辦理對抗賽，希望以母雞帶小雞方式，讓小選手們以賽代訓，享受比賽與展現自信。
凱撒飯店連鎖集團說，新北凱撒主場日野將舉行「十分箭公益募款活動」，根據新北凱撒射箭隊全隊射出的十分箭總數，以一支十分箭換算100元的捐款金額，捐贈至「財團法人脊髓損傷潛能發展中心」；另新北凱撒主場日將提供免費的運動科技體適能檢測服務及運動遊戲，讓民眾看比賽、玩遊戲、贏好禮！