歡慶五一勞動節 新北視障按摩消費不限金額加碼送10分鐘
歡慶五一勞動節！新北市政府勞工局特舉辦視障按摩體驗活動，市民朋友從今（29）日起至5月2日（依各家活動時間為準），只要到市府所輔導的7家視障按摩院及18家按摩小棧消費，就可免費加按10分鐘，讓大家享受一個紓壓放鬆的勞動節。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-29 11:03:36
新北市政府勞工局指出，本次配合辦理體驗活動的7家視障按摩院，分別為拍按叫讚永安店、奇摩指視障按摩、左右手養生會館、宇坊視障按摩、健生視障按摩、摩力視障按摩及還元本部；18家按摩小棧分別為：亞東醫院、聯合醫院板橋院區、衛生福利部樂生療養院、雙和醫院、市府大樓放輕鬆按摩坊、新店慈濟醫院、板橋區公所、中華電信新北營運處、新莊區公所、板橋車站、台灣盲人重建院紓壓小棧、板橋大遠百、中和地政事務所、頭前庄捷運站、淡水漁人碼頭、三重國民運動中心、東科視障按摩小棧及新北環狀線大坪林視障按摩小棧等，歡迎市民朋友一同前往體驗。
勞工局身障就業輔導科長盧志銘說表示，免費按摩的推廣活動，不僅可活絡筋骨、紓壓解勞外，對視障朋友的充分就業更具有正面實質鼓勵，且所有的視障按摩師皆具有丙級以上技術士執照，受有完整的職業訓練；歡迎民眾一同來共襄盛舉，相關活動資訊及各家優良按摩院、小棧活動時間，或至新北勞動雲的網站查詢。