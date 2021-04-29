印度疫情失控　外交部援贈150台製氧機助抗疫

▲印度新一波新冠疫情呈爆炸性增長，已連續多天單日新增確診數都破30萬人，因病死亡的人數也越來越多；除了醫院，墳場跟火葬場也成了最忙碌的地方。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度新冠肺炎疫情失控，本月近600萬人染疫，已連續多天單日新增確診數都破30萬人，因病死亡的人數也越來越多，除了醫院，墳場跟火葬場也成最忙碌的地方。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-29 11:33:40｜2021-04-29 11:36:05

印度新冠肺炎疫情失控，本月有近600萬人染疫，染疫病歿人數27日突破20萬人大關，由於醫療資源脆弱，許多病患苦等不到病床，在醫院外嚥下最後一口氣。為了協助印度對抗疫情，外交部今（29）日表示，台灣目前已籌措到150台製氧機，並且改裝成印度可適用的電壓，這個週末就可送往印度。

我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部長吳釗燮今日上午以「台日外交關係之發展與未來展望」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

吳釗燮會前受訪表示，外交部從上週末開始就不斷努力，希望提供印度必要協助，目前已籌措150台製氧機，並且改裝成印度適用的電壓，這個週末就能送出；此外，目前也持續收購更多製氧機，並同步從國外訂購原料，讓國內廠商持續生產製氧機。

外交部常務次長曹立傑昨日在立法院備詢時也表示，製氧機等物資將會透過華航貨機送往印度，且外交部提供給印度的物資不會只有這一次，將會長期繼續下去。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
38.76%61.24%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
31.58%68.42%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
45.45%54.55%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀