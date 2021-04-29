印度疫情失控　外交部援贈150台製氧機助抗疫

印度新冠肺炎疫情失控，本月有近600萬人染疫，染疫病歿人數27日突破20萬人大關，由於醫療資源脆弱，許多病患苦等不到病床，在醫院外嚥下最後一口氣。為了協助印度對抗疫情，外交部今（29）日表示，台灣目前已籌措到150台製氧機，並且改裝成印度可適用的電壓，這個週末就可送往印度。





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外交部長吳釗燮今日上午以「台日外交關係之發展與未來展望」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。





吳釗燮會前受訪表示，外交部從上週末開始就不斷努力，希望提供印度必要協助，目前已籌措150台製氧機，並且改裝成印度適用的電壓，這個週末就能送出；此外，目前也持續收購更多製氧機，並同步從國外訂購原料，讓國內廠商持續生產製氧機。





外交部常務次長曹立傑昨日在立法院備詢時也表示，製氧機等物資將會透過華航貨機送往印度，且外交部提供給印度的物資不會只有這一次，將會長期繼續下去。









