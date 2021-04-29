抓貓該找消防隊？無奈PO網「揭真相」：都是為民服務！

不管藉由媒體報導還是親眼所見，消防人員的辛苦眾所皆知，其英勇神武的形象使他們看起來無堅不摧、什麼都會！日前有一名現職消防人員林宗巴先生於社團PO文，搞笑又嚴正地說明：動物相關案件請盡量不要打給119！應交由其他專業單位處理，並自嘲地說：「這我們真的沒學過啊～」。

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▲消防人員英勇神武，多從事打火救人等高危險工作。（圖／Shutterstock）

× ▲消防人員英勇神武，多從事打火救人等高危險工作。（圖／Shutterstock）

林先生是台灣現職消防人員，日前於網上發文說明：消防隊主要任務是火災跟救護，並沒有受過任何關於動物救助的訓練，即使是捕蜂捉蛇，許多縣市已回歸專業，交由動保處及農委會（但有些縣市還是由消防員處理）。除以上兩項外，其實貓、狗、亦或是其它動物皆非消防員的職責，但秉持著「為民服務」的精神，人員們仍會出勤協助，但也因此發生許多讓他哭笑不得的事！

▲非常多民眾請消防員捕蛇，但他們面對蛇其實跟普通人無異。（圖／Shutterstock）

× ▲非常多民眾請消防員捕蛇，但他們面對蛇其實跟普通人無異。（圖／Shutterstock）

因為沒受過相關訓練，消防員其實就跟普通人無異！捕蛇其實就是拿捕蛇夾往「死裡」夾，基本上不是殘廢就是等死；捕蜂則是打火機加殺蟲劑，最後「噴個火球」燒掉。有些案件甚至會請他們去撿貓咪屍體，待人員將貓放進黑色垃圾袋後還被民眾補上一句：「蛤，好殘忍……」；或是蝙蝠飛進房間，消防員到場後便把窗戶打開讓蝙蝠飛出去，民眾表示：「就這麼簡單喔」，讓他不禁想笑說：「不然呢？」。

▲補蜂的流程是對牠們噴火球，最後餘下一地灰燼。（圖／Shutterstock）

× ▲補蜂的流程是對牠們噴火球，最後餘下一地灰燼。（圖／Shutterstock）

林先生從業幾年，什麼動物案件基本上都遇過，但令他真正擔心的是：假設今天隊上8人上班，為了去抓貓、抓狗、抓山羌、抓山豬甚至撿動物屍體而派出2個人出勤，隊上剩下6人，若這時有民眾叫救護車（打119 叫的也是消防員出勤）便再扣2人，隊上剩下4個，連一台消防車都坐不滿，有時甚至遇過同時出了2件動物救援，隊上僅剩2人坐鎮，若這時發生火災，後果不堪想像。

▲把窗戶打開，牠就會自己飛走囉～（圖／Shutterstock）

× ▲把窗戶打開，牠就會自己飛走囉～（圖／Shutterstock）

最後林先生語重心長地說：「到了今天還是有許多民眾認為遇到這些問題要找消防員。說實在，我們沒學過真的不會處理這些，面對這些案件我們就跟一般民眾沒兩樣，民間比我們專業的多的是，甚至我覺得遇到這些問題Po在動物社團都會得到更好的協助，畢竟社團裡真的有很多很有愛心也很厲害的人。也希望大家如果真的有愛心，可以尋求更專業的單位，畢竟我們真的是沒學過也不會這些。」

▲狗狗：消防員們也是為了民眾們著想啊汪！（圖／Shutterstock）

× ▲狗狗：消防員們也是為了民眾們著想啊汪！（圖／Shutterstock）

文章發出後，許多網友詳讀後也紛紛回覆：「寫得太好了，資源要用在對的地方，而不是濫用！」、「寫得真好，講出重點又不會太嚴肅！」、「看到蝙蝠那段我笑惹！謝謝宣導！大家一起努力改變既有的印象～」、「消防員我都是直接Respect！絕對的辛苦、絕對的危險、絕對需要加薪！」、「那如果有宇宙怪獸出現，要找誰？ 」。

（編輯：李惠婷）