首批勇鷹機年底進駐志航基地 立委視察研發單位關切進度
首批國造新式「勇鷹號」高教機預計年底進駐台東志航基地，逐步汰換平均機齡近40年，近來事故不斷的F-5E/F型戰機。立委湯蕙禎、伍麗華及羅美玲委員昨（28）日前往台中參訪中科院航空所、漢翔公司沙鹿廠區，了解空軍戰機研發能量。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-29 12:21:28
在軍備局副局長歐陽力行少將陪同下，立委們首先前往中科院航空所聽取單位簡報，觀賞新式高教機「勇鷹號」專案歷程影片，了解國機國造的過程及艱辛，並實際走訪院內風洞、結構試驗場及新式高教機模擬器，透過導覽人員的介紹，親自見證我國戰機製造的國際級實力，以及努力發展的用心。
立委接著轉往漢翔公司沙鹿廠區，聽取高教機研發簡報，同時參觀「勇鷹號」的組裝流程，了解戰機性能提升及研製的過程，也期望未來「勇鷹機」加入空軍作戰序列後，能培育更多優秀人才，捍衛我國領空，守護國家主權。
湯蕙禎表示，共機近期不斷侵擾我國空域，空軍透過巡邏兵力應對與防空飛彈追監，雖然守護了台海安全，但也凸顯人才培育的重要性，相信隨著「勇鷹號」完成測評、試飛，在撥交後勢將成為培育優秀飛官的重要機型，卓越的性能，不僅能大幅提升訓練成效，也可擔負作戰任務，讓國人對國軍守護國家安全更具信心。
空軍一共向漢翔採購66架ATJ「勇鷹機」，今年底將交付新量產的2架勇鷹給空軍進駐志航基地，後續包含新量產2架在內的首批33架勇鷹機，預計在113年（2024年）完成建置，初步規劃撥交台東空軍志航基地，以解決現行擔負部隊訓練機任務F-5戰機老舊的問題。