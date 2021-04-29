輕軌通車點燃移居熱　淡水5年新增2萬人口

雙北市中心高房價加速購屋族移居郊區，讓擁有多項交通建設題材的淡水房市，買氣始終居高不下。今年以來，隨著淡海輕軌藍海線通車，以及淡江大橋進度超前、淡北快速道路即將動工等利多消息相繼傳出，持續吸引看好淡水前景的自用與置產族群進場，盤整數年的房價也在今年起開始緩步成長。





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綠堡機構業務部協理林鈺峰分析，房價便宜加上交通條件改善，是民眾移居淡水的最主要誘因。當外移人口持續湧進，替當地帶來更多、更完善的生活機能，自然會進一步對穩定房價起到積極作用，過去因開發量體大而備受質疑的淡海新市鎮，近幾年有了大量人口紅利的支撐，已讓區域房市發展逐漸邁入成熟期。





根據新北市民政局的統計，新北市2020年的人口成長總數約1.2萬人之中，除了僅有不到1700人是自然增加人口，其餘絕大多數都是源自外地移入的社會增加人口，且光是淡水一區就貢獻了4668人。總計近5年來，淡水的人口就增加了超過2萬1千人，為新北市人口增加數量最多、成長率第二高的行政區。





其中，成長最顯著的崁頂里，2015年的人口總數甚至不到1萬人，在新北市名列第21，但隨著新建案陸續交屋，以及淡水行政大樓、運動中心等進駐，崁頂里於隔年就成為淡水第一大里，之後更以每年2個名次快速攀升，並於2019年擠進新北市前3名、2020年正式突破2萬人，人口數5年之間翻了1倍。





林鈺峰指出，過去一般人對於淡水都有交通不便的既定印象，也是淡水房市最主要的抗性。然而，自從第一條輕軌捷運綠山線於2018年底通車後，民眾入住淡水的意願已有顯著提升，今年則受到第二條輕軌藍海線通車效應的帶動，各案場看屋人潮甚至較去年出現3成幅度的成長。





官方的統計數據也顯示，雖然今年第一季整季都籠罩在政府打炒房的政策因素干擾之下，淡水3月買賣移轉棟數仍繳出661棟的亮麗成績，高居新北市各行政區之冠。累計淡水第一季的房市移轉量高達1619棟，較去年同期的1455棟成長11.3%，房屋均價已開始出現緩漲跡象。





林鈺峰指出，淡水房市近幾年持續高成長，除了受惠於人口進駐與重大建設相繼落實，逐步改善當地生活機能與聯外交通，雙北市區房價快速飆漲，則是推動大台北民眾前進淡水購屋的另一項重要因素。尤其是當大台北最便宜的捷運末端站新案房價都站上4字頭，淡水2字頭就能買到捷運宅更是顯得親民。





目前淡水房價最高的紅樹林與竹圍一帶，因受到移居族大量湧入的帶動，整體房屋均價都已來到3字頭，沙崙舊市區也在藍海線輕軌開通的帶動下，新案紛紛站上2字頭，過去長期停留在1字頭的成交價，今年起在淡水已經完全絕跡，目前新市鎮內的新建案，普遍都有每坪25~26萬元的成交行情。





不過，從過去新北各主要重劃區的發展經驗來看，淡水房價雖然已站穩腳步，但仍要等到淡水最重要的兩大交通建設：淡江大橋與淡北道路2024年完工通車後，房市才會迎來爆發式的成長。





因此，林鈺峰建議，對於現階段打算入手淡水房產的民眾而言，購買興建期約2~3年的預售案，要比購買成屋更具優勢，不但能以相對低價入手，還能避開等待生活機能成熟與交通建設完工的發展黑暗期，待日後完工交屋後，就能立即享受現有的機能，同時實現房價增值的好處。



