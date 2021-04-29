傳重量級議員涉松山分局之亂　柯文哲：多少證據說多少話

柯文哲
▲傳「重量級」市議員涉松山分局之亂，台北市長柯文哲表示，有多少證據說多少話。（圖／記者丁上程攝，2021.04.29）

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-29 12:53:31｜2021-04-29 12:54:20

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭人闖入，砸毀電腦，再爆出監視器影像遭人為刪除，甚至傳出有重量級藍綠議員施壓。台北市長柯文哲今（29）日受訪表示，「有多少證據說多少話。」不要受到外面有壓力，隨便拿基層出來抵帳。

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柯文哲今日出席信義區里長座談會，針對松山分局事件，他表示，警政一條鞭，局長、分局長的任用罷免或是調換，那是警政署職權，他表達尊重，但是出事情的時候還是調查清楚再處分，特別是常要做根本原因分析，把事情來龍去脈搞清楚再做懲處。

柯文哲表示，松山分局中崙派出所其實他常常去，每次去外面視察，如果交通上不方便，暫時會停留在警察局，就他認識的基層員警，絕大多奉公守法，公正執法努力做事，坦白講，如何支持警察可以公正執法才是身為長官要去努力思考的。

針對有警員在臉書說所長承受壓力，疑似有高層涉入？柯文哲對此表示，他也不想去做太多批評，縣市首長抱怨不在少數，台南兩年換了4個局長，以他對黃偉哲市長的認識，黃也不會喜歡這樣，如何支持警察可以執行公義這才是我們政治人物要去努力的，警界的事情他也不願意太多批評，但基層員警還是有抱怨。

針對局長自請處分的決定？柯文哲表示，「我當市長六年裡，我有改進的地方，生氣的時候不要下決定！」把事情真相調查清楚，特別根本原因分析，他不認為一個所長大費周章刪除檔案，但是作為科學家不預設立場，有多少真相講多少話，生氣的時候不要下決定，他主張調查清楚，不要遇到外面政治壓力就隨便把誰免職。

針對外傳所長是代罪羔羊？有重量級議員涉入搓湯圓？讓警察與黑道坐下來和解一事。柯文哲表示，他不想多說什麼，有多少證據講多少話，他再度強調，「我們當長官的，生氣的時候不可以下決定！」不要受到外面有壓力，隨便拿基層出來抵帳，這是不好的文化。

最後，柯文哲再度強調，支持我們的警察執行國家法律，這才是我們政治人物要努力。

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