諾富特飯店主管中鏢！陳時中：3人發燒直接送醫

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指揮中心表示，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。
根據了解，目前案1120在ICU病房觀察中，根據疫調發現他在17號就有相關發病症狀，所以到4/15就進入「可傳染期」了，時間非常的長，所以指揮中心做昨天晚上召開臨時會議，針對疫情環境風險評估，決定要把飯店清空，目前擔憂其他員工也染疫。
陳時中提到，因為案1120為中階主管，是已經消毒完、打掃乾淨的房間才進去，不排除可能其他人員染疫後，他才被傳染，傳播鏈可能就在房間裡面留下相關病毒，進而造成多人感染，不過陳強調，這只是想定的情況，但也因為這樣的可能性，所以決定清空旅社，目標採驗相關環境後，再把全部消毒。
目前旅館人員清空作業，陳時中提到，有3位出現發燒情況直接送到醫院，會在今天下午五點全部清空，之後也會派駐人員做環境採檢，針對房間內等地方會做採檢，之後靜置幾天，再進行全面消毒。
針對桃園諾富特機場飯店人員移置情況，陳時中提到，共有員工207人、華航機師109人、外籍機師76人，以及20位一般房客，共412人，目前也已經針對旅館環境採驗檢體共39件送驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。