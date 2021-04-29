諾富特飯店主管染疫　旅館公會：影響防疫旅館意願

諾富特淨空
▲華航機師染疫事件擴大，桃園市長鄭文燦證實諾富特華航桃園機場飯店有主管染疫。對此，旅館公會認為，的確會影響防疫旅館業者意願，但應該會更加謹慎地處理防疫工作。（圖／記者李春台攝，2021.04.29）

中央社

2021-04-29 13:24:42｜2021-04-29 13:24:53

（中央社記者余曉涵台北29日電）華航機師染疫事件擴大，桃園市長鄭文燦證實諾富特華航桃園機場飯店有主管染疫。對此，旅館公會認為，的確會影響防疫旅館業者意願，但應該會更加謹慎地處理防疫工作。

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華航機師染疫延燒，桃園市長鄭文燦今天證實諾富特華航桃園機場飯店目前進行淨空，他在聯訪後透露，有諾富特主管染疫。有關最新情況，中央流行疫情指揮中心下午統一說明。

中華民國旅館商業公會全國聯合會理事長張榮南坦言，這一定會對業者的心理上有壓力，但為了防疫措施及職業道德，已經在做防疫旅館的業者應該還會持續配合，並加強相關防疫措施。

新北市旅館商業同業公會理事長曾美絹也說，有防疫旅館主管染疫消息，一定會衝擊業者意願，員工及業者聽到都會害怕，心情上也會有所擔憂。

曾美絹說，台灣疫情相對較少，時間久了對防疫上難免會有點鬆散，但做防疫旅館的業者也會因此更加小心，消毒等也會多更加確實，讓防疫措施做得更好。

曾美絹也指出，華航諾富特機場飯店是一部分做防疫旅館，一部分仍是一般旅館，她認為這樣的確就會有疏漏可能，應該要確實分開，防疫旅館就只能是防疫旅館，才不會有交叉感染的問題。

根據觀光局統計，目前全台防疫旅館的房間數約1萬7000間，入住率約5成，並沒有明顯有業者要退出的跡象。（編輯：陳政偉）1100429

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