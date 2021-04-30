連假太陽露臉！氣象局：南部高溫上看30度、嚴防入夜溫差

把握三天連假假期，不少人都計畫出遊，根據中央氣象局最新天氣預報，今（30）天花東及南部地區偶有零星雨，各地恢復多雲到晴，中午過後山區有些熱對流發展造成的陣雨，天氣較穩定，比起前幾日程度及範圍都小一些；各地高溫回升，北部及東半部地區27至29度，中南部31、32度，較為悶熱，清晨在北台灣還是有18度左右的低溫表現，感受偏涼，至於其他地區則是20至22度。

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週（1）六天氣也是大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨；各地氣溫舒適微熱。下週日至下週二，宜花東地區有局部短暫雨，各地大多為多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨；各地氣溫舒適微熱。

不過氣象局提醒，下週三開始受到鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。下週四東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

另外，從1日開始，一直到4日，中南部及金、馬地區易有局部霧或低雲影響能見度，氣象局也提醒民眾，連假遊玩時要交通往返，要多注意航班資訊。