Lulu自曝有人追　黃子佼誓言新節目要把她嫁出去！

▲黃子佼與Lulu合作新節目《婚禮歌手》，預計7月播出。（圖／記者朱曼寧攝影）
▲黃子佼（左）與Lulu合作新節目《婚禮歌手》，預計7月播出。（圖／記者朱曼寧攝影）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-29 14:02:43

黃子佼與Lulu（黃路梓茵）攜手合作音樂實境節目《婚禮歌手》，今（29日）接受媒體聯訪，黃子佼表示新節目兩大目標，第一個是進金鐘獎，第二個則是把Lulu嫁出去，隨後Lulu也透露最近還真的不少人在追她，目前過濾中。

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《婚禮歌手》黃子佼與Lulu將會替準新人邀請歌手來婚宴唱歌，營造幸福氛圍，黃子佼坦言自己與孟耿如的婚宴都沒辦這麼大，連家宴都只邀請張小燕參加，一切從簡，畢竟婚禮拖延了兩年實在很累，直言：「我自己的婚宴簡簡單單就辦完了，沒想到幫別人搞這麼大。」

▲黃子佼目標要讓Lulu在節目最後一集結婚。（圖／記者朱曼寧攝影）
▲黃子佼目標要讓Lulu在節目最後一集結婚。（圖／記者朱曼寧攝影）
黃子佼對新節目很有期許，談道目標就是讓連槓7次金鐘的Lulu獲獎，或是讓她在最後一集節目結婚，「如果第一季結不了，就一直往下拍第二季、第三季、第四季，直到Lulu結婚為止！」Lulu也自曝最近有不少人在追，只是目前都還在過濾中，但是參加婚禮時，都會問新娘「有沒有單身弟弟，可以跟我聯絡」。

《婚禮歌手》預計今年7月播出，黃子佼表示目前已經錄了第一集，常常感動到一直流淚、一直補妝，更透露歌手陣容強大，新人真的非常幸運，其中一位女歌手今年在小巨蛋辦過演唱會，Lulu認同道：「找來婚禮歌手保證強，起碼是巨蛋等級。」最後黃子佼也搞笑回應：「大不了最壞就我們兩人來唱。」

▲黃子佼保證節目找來的歌手絕對有一定的知名度。（圖／記者朱曼寧攝影）
▲黃子佼（左）保證節目找來的歌手絕對有一定的知名度。（圖／記者朱曼寧攝影）
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