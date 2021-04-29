警紀崩壞 蘇貞昌撂重話：徹查到底、發現包庇一定嚴懲
近日一連串警察紀律爭議，包括北市黑衣人闖松山分局中崙派出所、中壢員警不當盤查，隨後爆出民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑在警局借提人犯碰面等重大違紀事件。行政院長蘇貞昌今（29）日在行政院院會中提到，警察的在職教育跟基礎訓練都不足，從個案到機制都要檢討。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-29 13:46:25｜2021-04-29 14:37:20
北市松山分局中崙派出所日前爆出黑衣人闖入叫囂，事後不僅未被法辦，出現警察疑似滅證，直到基層員警在臉書「靠北警察」匿名爆料後才揭露；中壢警分局警察不當盤查女老師，以及趙介佑因為涉嫌販毒、詐欺，本月20日遭到收押，案件爆發後，被網友發現，他2018年4月在北投分局和從台北監獄出來的「借提人犯」碰面，而這名人犯就是趙介佑的洪姓小弟。
行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌裁示提到，蘇院長肯定警察辛苦，相關民調也給警察高度肯定，好不容易建立聲望因為最近幾起事件，執法不夠嚴謹，甚至違法亂紀受影響。
蘇貞昌舉例，像是中壢警察臨檢盤查女老師，本案警察積極任事，但執法過程不盡嚴謹，如何進行臨檢盤查，大法官535號有解釋、《警察職權行使法》也有明確規範，警察教育訓練要落實檢討。
蘇貞昌說，黑衣人衝進松山分局中崙派出所，當時沒有立案法辦這些不法份子已經實屬不該，事後警察又有煙滅證據嫌疑，「這個要嚴查，有包庇隱事，要徹查到底，給社會交代。」
蘇貞昌提到，北投分局警方讓人借提人犯讓友人私下接見，都凸顯警察的在職教育跟基礎訓練不足，個案到機制都要檢討，個案絕對零容忍，制度上的空窗破口都要都要加以檢視並改善。