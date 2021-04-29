每年8000人遭跟蹤　民眾黨團籲速通過跟騷防制法

屏東縣日前發生通訊行女店員遭跟蹤騷擾，最後慘遭殺害不幸案件，

行政院隨即通過

草案，一般跟蹤騷擾最重處3年徒刑，攜帶凶器等危險物品，觸犯加重跟騷最重處5年徒刑。台灣民眾黨立院黨團認為糾纏未必「與性或性別」有關，呼籲儘速通過

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